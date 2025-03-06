Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации объявил о серьезных планах России по увеличению военной мощи к 2030 году.

Кремль намерен мобилизовать 3 миллиона солдат и создать 4 тысячи новых танков, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщило издание BFMTV, ссылаясь на слова Эммануэля Макрона. Французский лидер также подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну против Запада, включая кибератаки на больницы, вмешательство в выборы в Румынии и Молдове, а также активное использование дезинформации в социальных сетях.

Эти действия являются частью стратегического давления, которое Кремль оказывает на страны Европы и на весь Запад, подчеркнул французский президент. Война в Украине, по его словам, длится уже более трех лет и имеет огромные последствия безопасности Европы.

Макрон отметил, что с первого дня Франция приняла решение поддерживать Украину и вводить санкции против России, что, по его мнению, было верным шагом. Он отметил, что украинцы борются не только за свою свободу, но и безопасность всего европейского континента.

"Если одна страна может безнаказанно вторгнуться в другую в Европе... мир больше не может быть гарантирован на нашем континенте", - заявил Макрон.

Президент Франции также выразил уверенность, что Россия будет оставаться серьезной угрозой Франции и всей Европе, а война в Украине переросла в глобальный конфликт.

Макрон подчеркнул, что история ясно показывает: российская агрессия является реальным вызовом для безопасности европейских стран, и именно поэтому необходимы решительные меры для укрепления обороны Франции и Европы в целом.

Источник: bfmtv .

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