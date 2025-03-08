"Небесный щит" может значительно повысить безопасность Украины и Европы без прямого вмешательства в конфликт, сообщаєт Politeka.

Как пишет The Guardian, ссылаясь на план, разработанный военными экспертами, европейские военно-воздушные силы, состоящие из 120 истребителей, могут быть развернуты для защиты украинского неба, в частности над Киевом и Западной Украиной.

Это позволит останавливать российские ракетные атаки, не провоцируя обострение ситуации с Москвой. "Небесный щит" Европы станет отдельной зоной воздушной защиты, не являющейся частью НАТО, и целью останавливать крылатые ракеты и БпЛА, угрожающие украинским городам и инфраструктуре.

Идея создания такой зоны защиты стала частью инициативы "перемирие в небе", которую недавно предложил президент Украины Владимир Зеленский. По этому предложению "перемирие" будет охватывать защиту украинских атомных электростанций, а также городов Одесса и Львов, но не будет касаться линии фронта на востоке страны.

По словам экспертов, это может быть более эффективным шагом, чем введение 10 тысяч сухопутных войск из Европы.

Идею "Небесного щита" поддерживают чиновники, среди которых бывший генерал ВВС США Филипп Бридлав, экс-заместитель верховного главнокомандующего НАТО Ричард Ширрефф, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский. Они считают, что проект может стать важной составляющей обеспечения безопасности Европы и Украины.

План был разработан экспертами Королевских военно-воздушных сил, ранее сотрудничавших с украинскими военными. Однако европейские лидеры пока не готовы патрулировать украинское небо, поскольку это может привести к прямому конфликту с Россией.

Источник: theguardian .

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