Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко оценил, что и когда может заставить путина наконец-то пойти на нормальные переговоры и прекращение огня, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«К сожалению, сейчас, думаю, этот момент еще не наступил, поскольку мы видим это по действиям россии. Тут просто на факты посмотреть: российский террор, продолжаются удары по украинских городах, россия ведет наступательные действия на фронте. Не видно признаков того, что они собираются прекращать», - отмечает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, очевидно, путин решил, что война на Ближнем Востоке открыла для него окно возможностей, ведь все информационное внимание мира немного отошло от российско-украинской войны, медиа сфокусировались на Иране и Израиле, на том, что происходит между ними.

«Помимо этого, я думаю, что путин ходит по острию бритвы и по очень-очень тонкому льду, поскольку он испытывает терпение президента Трампа. И почему-то путин подумал, что Трамп настолько слабый, что будет потакать любому террору и любому безрассудному поведению российского диктатора. Но я так не думаю. Я другого мнения», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Тем не менее, констатирует эксперт, каждым актом агрессии против Украины путин испытывает терпение Трампа, поэтому нельзя исключать, что ситуация может измениться очень быстро. По его мнению, это означает, что США и Украине предоставят дополнительную военную помощь, и против россии введут новые санкции, и именно эта комбинация действий привела бы к тому, что россия пойдет на скорейшие переговоры о прекращении огня.

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