Водночас подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробить місцеві тарифи найвищими серед обласних центрів.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому набуде чинності з 20 липня, передає видання Politeka.

Від цієї дати пасажири міського громадського транспорту сплачуватимуть 20 гривень за поїздку в автобусах і маршрутних таксі, а вартість користування тролейбусами становитиме 14 гривень.

Про оновлення тарифів повідомили у міській раді. Заступник міського голови Микола Ваврищук пояснив, що перегляд розцінок став вимушеним через збільшення витрат на забезпечення стабільної роботи перевізників.

Серед основних причин називають подорожчання пального, електроенергії, запасних частин і технічного обслуговування транспорту. Саме ці чинники найбільше вплинули на собівартість пасажирських перевезень.

За словами посадовця, міська влада тривалий час сподівалася на зниження цін на пальне, однак цього не відбулося. Тому ухвалення рішення більше відкладати не могли.

Водночас подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробить місцеві тарифи найвищими серед обласних центрів. У багатьох містах автобусні перевезення вже коштують 22–25 гривень, а плата за користування тролейбусами подекуди перевищує 15 гривень.

Нові розцінки поширюватимуться на всі міські маршрути загального користування. У мерії наголошують, що коригування необхідне для збереження регулярності рейсів і належного технічного стану рухомого складу.

Пасажирам рекомендують врахувати зміни під час планування щоденних витрат, адже нові тарифи почнуть діяти одночасно на всій транспортній мережі міста.

Перевізники очікують, що оновлені тарифи допоможуть забезпечити стабільну роботу громадського транспорту в умовах зростання витрат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.