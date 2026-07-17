В то же время, подорожание проезда в Хмельницком не сделает местные тарифы самыми высокими среди областных центров.

Подорожание проезда в Хмельницком вступит в силу 20 июля, передает издание Politeka.

С этой даты пассажиры городского общественного транспорта будут платить 20 гривен за поездку в автобусах и маршрутных такси, а стоимость пользования троллейбусами составит 14 гривен.

Об обновлении тарифов сообщили в городском совете . Заместитель городского головы Николай Ваврищук пояснил, что пересмотр расценок стал вынужденным из-за увеличения расходов по обеспечению стабильной работы перевозчиков.

Среди основных причин называют удорожание горючего, электроэнергии, запасных частей и технического обслуживания транспорта. Именно эти факторы оказали большое влияние на себестоимость пассажирских перевозок.

По словам чиновника, городские власти долгое время надеялись на снижение цен на топливо, однако этого не произошло. Потому принятие решения больше откладывать не могли.

В то же время, подорожание проезда в Хмельницком не сделает местные тарифы самыми высокими среди областных центров. Во многих городах автобусные перевозки уже стоят 22-25 гривен, а плата за пользование троллейбусами иногда превышает 15 гривен.

Новые цены будут распространяться на все городские маршруты общего использования. В мэрии подчеркивают, что корректировка необходима для сохранения регулярности рейсов и надлежащего технического состояния подвижного состава.

Пассажирам рекомендуют учесть изменения при планировании ежедневных расходов, ведь новые тарифы начнут действовать одновременно по всей транспортной сети города.

Перевозчики ожидают, что обновленные тарифы помогут обеспечить стабильную работу общественного транспорта в условиях роста расходов.

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