В Одесі діють нові тарифи на воду та водовідведення від "Інфоксводоканалу". Розповідаємо, з чого складається рахунок, коли й як передавати показники лічильника та до якого числа розрахуватися.

Вода й каналізація в Одесі дешевші за вивезення сміття в Миколаєві, однак для самих одеситів тарифи на воду із серпня суттєво зросли — майже вдвічі. Тепер споживачам варто уважніше перевіряти нарахування, адже до плати за кубометри додається ще й абонентське обслуговування.

Зміни стосуються всіх, хто отримує послуги комунального підприємства "Інфоксводоканал". Розповідаємо, скільки тепер коштує вода, з чого складається рахунок та як правильно передати показники, щоб не отримати нарахування за середнім обсягом.

Скільки тепер коштує вода в Одесі

З 15 серпня 2026 року для населення діють нові тарифи. Централізоване водопостачання коштує 30,59 гривні за кубометр без ПДВ (36,71 гривні з ПДВ), а водовідведення — 24,03 гривні без ПДВ (28,84 гривні з ПДВ). Якщо споживач отримує обидві послуги, їхня загальна вартість становить 65,54 гривні за кубометр.

До 15 серпня діяли тарифи, зафіксовані ще на рівні лютого 2022 року: 14,93 гривні без ПДВ за кубометр водопостачання та 14,37 гривні за водовідведення. Разом із ПДВ обидві послуги коштували 35,16 гривні за кубометр. Тобто після зміни сукупна вартість зросла майже вдвічі.

Новий тариф запровадили після рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 13 серпня та розпорядження міської військової адміністрації від 14 серпня. Таку можливість місцевій владі надали зміни до законодавства, ухвалені в лютому 2026 року.

Абонентська плата — окремий платіж

Плата за кубометри — не єдина складова рахунку. Окремо "Інфоксводоканал" щомісяця нараховує плату за абонентське обслуговування особового рахунку. Для населення у 2026 році вона становить від 32,55 до 63,30 гривні з ПДВ, залежно від типу будинку, наявності загальнобудинкового лічильника та кількості лічильників у помешканні.

Ця сума — за обслуговування рахунку й обліку споживання, зокрема нарахування плати, ведення даних про споживача та обслуговування загальнобудинкових лічильників. У тариф за кубометр води вона не входить, тож у платіжці її видно окремим рядком.

Оскільки тариф змінився посеред місяця, за серпень плату розраховують за двома цінами: з 1 до 14 серпня — за старим тарифом, з 15 до 31 серпня — за новим. Для тих, кому воду нараховують за нормою, підприємство також провело поденний розрахунок.

Коли і як передавати показники лічильника

Тут найчастіше й криється проблема: показники приймають лише з 1 до 4 числа щомісяця — за попередній місяць. Наприклад, дані за вересень потрібно передати з 1 до 4 жовтня. В інші дні підприємство показники не приймає.

Передати їх можна кількома способами:

через особистий кабінет на сайті "Інфоксводоканалу";

через чат-боти підприємства у Viber або Telegram;

через автовідповідач кол-центру.

Цілодобовий кол-центр "Інфоксводоканалу" працює за номерами 0 800 307 505, 705-55-05, +38 (068) 905-55-05, +38 (093) 110-01-55 та +38 (066) 905-55-05.

Що буде, якщо не передати показники вчасно

Передавати показники варто щомісяця, навіть якщо споживання було невеликим. Якщо споживач це пропустив, "Інфоксводоканал" проведе нарахування за середнім обсягом споживання цього домоволодіння за останні 12 місяців — зазвичай це більша сума, ніж фактична.

Якщо в помешканні немає індивідуального лічильника, передаватипоказники не потрібно: обсяг розрахють за правилами розподілу комунальних послуг, а в передбачених випадках — за встановленими нормами споживання.

Де отримати рахунок і до якого числа оплатити

Якщо паперова квитанція не приходить, перевірити нарахування можна в особистому кабінеті на сайті "Інфоксводоканалу" або через особистий кабінет ГЕРЦ. Там відображається поточний рахунок, історія нарахувань і платежів.

Законодавство передбачає, що рахунок мають надавати щоремісяця й безоплатно, за загальним правилом — на папері. Лише за власною згодою споживач можете отримувити його суто в електронній формі. Якщо увійти не вдається або рахунки не надходять, можна звернутися за номером 705-55-05 або електронною поштою, вказаною на сайті підприємства.

Сплатити рахунок потрібно не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим. Наприклад, за воду, спожиту у вересні, треба розрахуватися до 31 жовтня. Без комісії оплатити можна банківською карткою на сайті "Інфоксводоканалу", а також у відділеннях ПриватБаніка та Ощадґанку.

При оплаті через Приват24 варто пам'ятати: показання лічильника та сума платежу — окремі параметри. Введення нових показників не означає, що сума автоматично перерахується є. Тому перед платежем її варто звірити з факуальним нарахунком в особистому кабинеті "Інфоксводоканалу" або ГЕРЦ.

Що робити, якщо неправильно нарахували

Якщо сума здається неправильною, спершу зширте дані: показники, передані "Інфоксводоканалу", поточні показання приладу та останні платежі. Споживач має право безплатно отримувати від виконавця інформацію про тариф і загальну суму місячного платежу.

Незавична сума — не завжди помилка: якщо показники не передали в строк, підприємство могло нарахувати за розрахунковим обсягом. Якщо дані не подяковуються, зверніться до підприємства із проханням перевірити нарахування за особовим рахунком, додашв підтвердження — фотографію лічильника, повідомлення про передані показники чи квітанцію.

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