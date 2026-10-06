В Одессе действуют новые тарифы на воду и водоотведение от "Инфоксводоканала". Рассказываем, из чего состоит счет, когда и как передавать показания счетчика и до какого числа рассчитаться.

Вода и канализация в Одессе дешевле вывоза мусора в Николаеве, однако для самих одесситов тарифы на воду с августа заметно выросли — почти вдвое. Теперь потребителям стоит внимательнее проверять начисления, ведь к плате за кубометры добавилось еще и абонентское обслуживание.

Изменения касаются всех, кто получает услуги коммунального предприятия "Инфоксводоканал". Рассказываем, сколько теперь стоит вода, из чего складывается счет и как правильно передать показания, чтобы не получить начисление по среднему объему.

Сколько теперь стоит вода в Одессе

С 15 августа 2026 года для населения действуют новые тарифы. Централизованное водоснабжение стоит 30,59 гривни за кубометр без НДС (36,71 гривни с НДС), а водоотведение — 24,03 гривни без НДС (28,84 гривни с НДС). Если потребитель получает обе услуги, их общая стоимость составляет 65,54 гривен за кубометр.

До 15 августа действовали тарифы, зафиксированные на уровне февраля 2022 года: 14,93 гривни без НДС за кубометр воды и 14,37 гривни за водоотведение. Вместе с НДС обе услуги составляли 35,16 гривни за кубометр. После изменения суммарная стоимость выросла почти вдвое.

Новый тариф ввели после решения исполнительного комитета Одесского городского совета от 13 августа и распоряжения городской военной администрации от 14 августа. Такую возможность местной власти дали изменения законодательства, принятые в феврале 2026 года.

Абонентская плата — отдельный платеж

Плата за кубометры — не единственная составляющая счета. Отдельно «Инфоксводоканал» ежемесячно начисляет плату за абонентское обслуживание на один лицевой счет. Для населения в 2026 году она составляет от 32,55 до 63,30 гривен с НДС — в зависимости от типа дома, наличия общедомового счетчика и количества счетчиков в жилье.

Это отдельная ежемесячная сумма за обслуживание лицевого счета и учет потребления: начисление платы, ведение данных о потребителе и обслуживание общедомовых счетчиков. В тариф за кубометр воды она не входит, поэтому в платежке её видно отдельной строкой.

Поскольку тариф изменился в середине месяца, за август плату рассчитывают по двум ценам: с 1 по 14 августа — по старому тарифу, с 15 по 31 августа — по новому. Для тех, кому воду начисляют по норме, предприятие провело поденный расчет.

Когда и как передавать показания счетчика

Здесь чаще всего и кроется ошибка: показания принимают только с 1 по 4 число каждого месяца — за предыдущий месяц. Например, данные за сентябрь нужно передать с 1 по 4 октября. В другие дни предприятие показания не принимает.

Передать их можно несколькими способами:

через личный кабинет на сайте «Инфоксводоканала»;

через чат-боты предприятия в Viber или Telegram;

через автоответчик кол-центра.

Круглосуточный кол-центр работает по номерам 0 800 307 505, 705-55-05, +38 (068) 905-55-05, +38 (093) 170-01-55 и +38 (066) 905-55-05.

Что будет, если не передать показания вовремя

Передавать показания стоит ежемесячно, даже если потребление было небольшим. Если потребитель это пропустил, «Инфокосводоканал» начислит по среднему объему потребления этого домовладения за последние 12 месяцев — обычно это больше, чем фактический расход.

Если в жилье нет индивидуального счетчика, передавать показания не нужно: объем рассчитывается по правилам распределения коммунальных услуг, а в предусмотренных случаях — по установленным нормам потребления.

Где взять счет и до какого числа оплатить

Если бумажная квитанция не приходит, проверить начисления можно в личном кабинете на сайте «Инфоксводоканала» или через личный кабинет ГЕРЦ. Там отображаются текущий счет, история начислений и платежей.

Законодательство предусматривает, что счет должны предоставлять ежемесячно и бесплатно, по общему правилу — на бумаге. Только по собственному согласию потребитель может получать его в электронной форме. Если войти не удается или счета не приходят, можно обратиться по номеру 705-55-05 или электронной почтой, указанной на сайте предприятия.

Оплатить счет нужно не позже последнего числа месяца, следующего за расчетным. Например, за воду, потребленную в сентябре, нужно рассчитаться до 31 октября. Без комиссии оплатить можно банковской картой на сайте «Инфоксвододоканала», а также в отделениях ПриватБанка и Ощадбанка.

При оплате через Приват24 стоит учитывать: показания счетчика и сумма платежа — отдельные параметры. Введение новых показаний не означает, что сумма автоматически пересчитается. Поэтому перед оплатой стоит свериться с фактическим начислением в личном кабинете «Инфоксводоканала» или ГЕРЦ.

Что делать, если неправильно начислили

Если сумма кажется неправильной, сначала сверьте данные: переданные «Инфоксводоканалу» показания, текущие показатели прибора и последние платежи. Потребитель вправе бесплатно получать от исполнителя информацию о тарифе и общей сумме ежемесячного платежа.

Необычная сумма — не всегда ошибка: если показания не передали в срок, предприятие могло начислить по расчетному объему. Если данные не сошлись, обратитесь в предприятие с просьбой проверить начисление по лицевому счету, приложив подтверждение — фото счетчика, сообщение о переданных показаниях или квитанцию.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Одесской области: ПФУ объяснил, сколько добавят за сверхнормативный стаж.

Также Politeka сообщала, отключение газа в Одесской области 14 сентября: коммунальщики опубликовали график и адреса.