Початок опалювального сезону 2026 у Житомирі під загрозою через блокування рахунків.

Початок опалювального сезону 2026 у Житомирі може затриматися через проблеми з фінансуванням комунального підприємства. Навіть якщо середньодобова температура повітря протягом трьох діб опуститься до +8 °C або нижче, подачу тепла не обов'язково розпочнуть вчасно.

Про це повідомив директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин у коментарі Суспільному. За його словами, підприємство не може проводити видаткові операції через заблоковані рахунки.

Чому в Житомирі можуть не ввімкнути опалення

Рахунки «Житомиртеплокомуненерго» заблокували ще у квітні через заборгованість перед НАК «Нафтогаз України». Згодом виконавче провадження відкликали, однак проблема з доступом до коштів залишилася.

Як пояснив Дмитро Рогожин, підприємство має сплатити виконавчий збір Державній виконавчій службі. Його сума становить близько 20 мільйонів гривень.

Міська рада вже виділила необхідні кошти для погашення цього зобов'язання. Але гроші досі перебувають на рахунках Казначейства, тому підприємство не може ними скористатися.

Через це початок опалювального сезону 2026 у Житомирі залишається під питанням. Без можливості проводити фінансові операції комунальникам буде складно забезпечити своєчасний запуск централізованого теплопостачання.

Чи є подібні проблеми в інших містах України

Ситуація в Житомирі не є поодинокою. Директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у коментарі Суспільному розповів, що рахунки громад і комунальних підприємств блокують також в інших регіонах.

За його словами, через такі обмеження деякі громади можуть зіткнутися із затримками під час запуску опалення. Проблеми виникають не лише в теплопостачальних організацій, а й в інших критично важливих підприємств.

Коли зазвичай починають опалювальний сезон

Єдиної дати запуску опалення для всієї України немає. Рішення ухвалює місцева влада з урахуванням погодних умов.

Згідно з постановою Кабміну №830, опалювальний період має розпочинатися, коли середньодобова температура протягом трьох діб становить +8 °C або нижче. Однак у Житомирі дотримання цього температурного критерію саме по собі не гарантує своєчасної подачі тепла.

Тому початок опалювального сезону 2026 у Житомирі залежить не лише від погоди, а й від вирішення фінансової проблеми підприємства.