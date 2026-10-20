Начало отопительного сезона 2026 года в Житомире под угрозой из-за блокирования счетов.

Начало отопительного сезона 2026 года в Житомире может задержаться из-за проблем с финансированием коммунального предприятия. Даже если среднесуточная температура воздуха в течение трех суток опустится до +8 °C или ниже, подачу тепла не обязательно начнут вовремя.

Об этом сообщил директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин в комментарии Общественному. По его словам, предприятие не может проводить расходные операции из-за заблокированных счетов.

Почему в Житомире могут не включить отопление?

Счета «Житомиртеплокоммунэнерго» заблокировали еще в апреле из-за задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины». Впоследствии исполнительное производство отозвали, однако проблема с доступом к средствам осталась.

Как пояснил Дмитрий Рогожин, предприятие должно уплатить исполнительный сбор Государственной исполнительной службе. Его сумма составляет около 20 миллионов гривен.

Городской совет уже выделил необходимые средства для погашения этого обязательства. Но деньги все еще находятся на счетах Казначейства, поэтому предприятие не может ими воспользоваться.

Поэтому начало отопительного сезона 2026 в Житомире остается под вопросом . Без возможности проводить финансовые операции коммунальщикам будет сложно обеспечить своевременный запуск централизованного теплоснабжения.

Есть ли подобные проблемы в других городах Украины

Ситуация в Житомире не единичная. Директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в комментарии Общественному рассказал, что счета общин и коммунальных предприятий блокируют также в других регионах.

По его словам, из-за таких ограничений некоторые общины могут столкнуться с задержками при запуске отопления. Проблемы возникают не только у теплоснабжающих организаций, но и у других критически важных предприятий.

Когда обычно начинают отопительный сезон

Единой даты запуска отопления для всей Украины нет. Решение принимаются местными властями с учетом погодных условий.

Согласно постановлению Кабмина №830, отопительный период должен начинаться, когда среднесуточная температура в течение трех суток составляет +8 °C или ниже. Однако в Житомире соблюдение этого температурного критерия само по себе не гарантирует своевременную подачу тепла.

Поэтому начало отопительного сезона 2026 года в Житомире зависит не только от погоды, но и от решения финансовой проблемы предприятия .