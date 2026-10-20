Водночас початок опалювального сезону 2026 у Львівській області залежатиме від погоди: конкретні дати запуску теплопостачання громади встановлюватимуть самостійно.

Про підписання документа повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації. Рішення стосується опалювального періоду 2026–2027 років.

Коли на Львівщині увімкнуть опалення

Основним критерієм для запуску централізованого теплопостачання стане температура повітря. Згідно з установленими правилами, опалення мають починати, коли середньодобовий показник протягом трьох діб поспіль становить +8 °C або нижче.

Остаточну дату визначатимуть органи місцевого самоврядування з урахуванням погодних умов у конкретному населеному пункті. Тому батареї в усіх містах і селах області можуть стати теплими не одночасно.

Водночас лікарні, школи, дитячі садки та інші установи соціальної сфери зможуть отримати тепло раніше. Для цього керівникам закладів потрібно подати письмові заявки.

«Наше завдання — забезпечити готовність систем теплопостачання до роботи та своєчасний початок опалювального сезону», — наголосив Максим Козицький. Він також підкреслив важливість можливості дострокового обігріву соціальних установ за потреби.

Як область готується до зими

Для координації підготовки та проходження холодного періоду на Львівщині створять оперативний штаб. Він працюватиме над забезпеченням стабільного функціонування систем життєзабезпечення.

Профільний департамент Львівської ОВА контролюватиме ситуацію в паливно-енергетичному комплексі, житлово-комунальному господарстві та сфері енергоефективності. Моніторинг триватиме до завершення опалювального періоду.

У Львові готують альтернативні джерела тепла

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що Львів також готується до можливих перебоїв у роботі основної системи теплопостачання. Для цього місто використовує альтернативні джерела обігріву.

Зокрема, в одній із медичних установ встановлені твердопаливні котли, потужності яких достатньо для повного забезпечення закладу теплом. Один із них уже працює та підігріває воду.

Таким чином, громади Львівщини самостійно визначатимуть дати запуску опалення, а соціальні установи зможуть отримати тепло раніше за відповідними заявками.