В то же время, начало отопительного сезона 2026 во Львовской области будет зависеть от погоды: конкретные даты запуска теплоснабжения общины будут устанавливать самостоятельно.

О подписании документа сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации. Решение касается отопительного периода 2026-2027 годов.

Когда на Львовщине включат отопление

Основным критерием для запуска централизованного теплоснабжения станет температура воздуха. Согласно установленным правилам, отопление должно начинать, когда среднесуточный показатель в течение трех суток подряд составляет +8 °C или ниже.

Окончательная дата будет определяться органами местного самоуправления с учетом погодных условий в конкретном населенном пункте. Поэтому батареи во всех городах и селах области могут оказаться теплыми не одновременно.

В то же время больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы смогут получить тепло раньше. Для этого руководителям заведений следует подать письменные заявки.

"Наша задача - обеспечить готовность систем теплоснабжения к работе и своевременное начало отопительного сезона", - подчеркнул Максим Козицкий. Он также подчеркнул важность возможности досрочного обогрева социальных учреждений при необходимости.

Как область готовится к зиме

Для координации подготовки и прохождения холодного периода во Львовской области создадут оперативный штаб. Он будет работать над обеспечением стабильного функционирования систем жизнеобеспечения.

Профильный департамент Львовской ОВ будет контролировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере энергоэффективности. Мониторинг будет продолжаться до завершения отопительного периода.

Во Львове готовят альтернативные источники тепла

Мэр Андрей Садовый сообщил, что Львов также готовится к возможным перебоям в работе основной системы теплоснабжения. Для этого город использует альтернативные источники обогрева.

В частности, в одном из медицинских учреждений установлены твердотопливные котлы, мощности которых достаточно для полного обеспечения заведения теплом. Один из них уже работает и подогревает воду.

Таким образом, общины Львовщины будут самостоятельно определять даты запуска отопления, а социальные учреждения смогут получить тепло раньше соответствующих заявок.