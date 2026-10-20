Доплати для пенсіонерів в Харківській області можуть цікавити людей, які потребують стороннього догляду та відповідають вимогам законодавства.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області варто розглядати з урахуванням правил державної соціальної допомоги, адже окремі категорії громадян можуть претендувати на підтримку.

За інформацією Пенсійного фонду України, допомогу на догляд призначають відповідно до постанови Кабінету Міністрів №261. Право на неї мають не всі пенсіонери, а лише ті, хто належить до визначених законом категорій.

Хто може оформити допомогу

На державну підтримку можуть розраховувати, зокрема:

люди з інвалідністю внаслідок війни I групи;

самотні пенсіонери за вислугу років, які потребують стороннього догляду;

самотні малозабезпечені громадяни пенсійного віку, якщо їхній дохід відповідає встановленим вимогам;

малозабезпечені люди з інвалідністю I групи, які отримують пенсію;

самотні громадяни віком від 80 років, яким за медичним висновком потрібен постійний догляд.

Для деяких категорій людей з інвалідністю II та III груп також передбачена така можливість. Зокрема, йдеться про самотніх осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійної сторонньої допомоги.





Які документи потрібно підготувати

Для оформлення виплати необхідно подати заяву та документ, що посвідчує особу. Також знадобиться реєстраційний номер платника податків.

Залежно від обставин можуть попросити декларацію про доходи, медичний висновок про потребу в догляді, а для окремих заявників — документи про інвалідність внаслідок війни або рішення щодо встановлення опіки.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області не призначають автоматично лише через вік або факт отримання пенсії. Право на допомогу визначають за категорією заявника, його доходами та потребою в догляді.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області варто уточнювати в органах Пенсійного фонду з урахуванням конкретної ситуації. Подати документи можна до територіального органу ПФУ, центру надання адміністративних послуг або відповідного виконавчого органу місцевої ради.

Важливо: наведені умови стосуються державної допомоги на догляд. У джерелі не зазначено окремих сум чи спеціальної програми доплат саме для мешканців Харківської області.