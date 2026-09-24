Доплати для пенсіонерів у Київській області нараховуються автоматично після досягнення 70 років. У Пенсійному фонді України пояснили, які суми додають залежно від віку та за якої умови.

Доплати для пенсіонерів у Київській області нараховуються разом із пенсією після досягнення певного віку. Йдеться про так звану «вікову» надбавку, розмір якої залежить від того, скільки років виповнилося людині.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, надбавку призначають автоматично — окремо звертатися не потрібно. Гроші додають до пенсії з дня, коли пенсіонер досяг відповідного віку.

Скільки додають залежно від віку

Розмір «вікової» надбавки залежить від вікової категорії:

70–74 роки — 300 гривень;

75–79 років — 456 гривень;

80 років і більше — 570 гривень.

Водночас надбавку нараховують лише тим, у кого розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо виплата більша за цю суму, «вікова» надбавка не передбачена.

Як перераховують надбавку

Коли пенсіонер переходить у наступну вікову категорію, йому донараховують лише різницю. Наприклад, у 70 років людина отримувала 300 гривень, а після 75 років їй додають ще 156 гривень — разом виходить 456 гривень. Після 80 років нараховують іще 114 гривень до повних 570.

Надбавка нараховується з дня досягнення віку. Якщо пенсіонер народився 1 числа — він отримає повний розмір уже в поточному місяці. Якщо ж день народження, наприклад, 20 числа, доплату розрахують лише за дні, що минули після досягнення віку.

Перевірити нарахування та розмір надбавки можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або в мобільному застосунку «Пенсійний фонд». Там видно, чи виконано умову щодо розміру пенсії.

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