Початок опалювального сезону в Одесі в 2026 році попередньо запланували на перші дні листопада.

Початок опалювального сезону в Одесі в 2026 році залежатиме від погоди, повідомив перший заступник міського голови Олександр Філатов у коментарі Суспільному.

За його словами, підготовку до зими розпочали одразу після завершення попереднього опалювального періоду. Комунальники випробували тепломережі, перевірили котельні, насоси й електрообладнання, а також відремонтували проблемні ділянки.

Минулого року тепло почали подавати 12 листопада. Цьогоріч міська влада розраховує запустити систему раніше. Більшість робіт у житлових будинках, які обслуговують комунальні підприємства, вже завершили. Готовність об’єктів щотижня перевіряє міський штаб.

Як Одеса готується до можливих відключень

Окремий напрям підготовки — резервне забезпечення теплом на випадок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські атаки. Централізоване опалення залишиться основним способом обігріву, але місто також створює запаси палива, дров та обладнання для надзвичайних ситуацій.

Філатов зазначив, що передбачити масштаби можливих пошкоджень неможливо. Тому влада готує різні сценарії реагування на перебої з електрикою, водою та теплом.

Кількість пунктів незламності планують збільшити

Нині в комунальних установах Одеси працюють 156 пунктів незламності. Узимку зазвичай розгортають 320–330 таких місць, але цього року міська влада хоче збільшити мережу приблизно до 400 пунктів.

До цієї роботи планують залучити підприємців. Зокрема, пропонують гранти на 100 тисяч гривень для придбання генераторів потужністю від 5 до 10 кВт. Також хочуть збільшити максимальну допомогу на пальне для генераторів із 10 до 50 тисяч гривень.

Однак ці зміни ще мають погодити та розглянути на засіданні виконавчого комітету міськради. Тому остаточні умови фінансування поки не затверджені.

Що зміниться для відвідувачів

Правила роботи пунктів незламності суттєво змінювати не планують. Вони діятимуть за чинними урядовими вимогами, зокрема щодо доступу відвідувачів, обладнання та роботи під час комендантської години.

У таких місцях жителі зможуть зарядити телефони, зігрітися та отримати допомогу під час тривалих перебоїв. Початок опалювального сезону в Одесі в 2026 році стане одним із ключових етапів підготовки міста до холодів, але влада також готується до можливих аварійних ситуацій.



Джерело: Суспільне