Начало отопительного сезона в Одессе в 2026 году запланировано на первые дни ноября.

Начало отопительного сезона в Одессе в 2026 году будет зависеть от погоды, сообщил первый заместитель мэра Александр Филатов в комментарии Общественному.

По его словам, подготовку к зиме приступили сразу после завершения предыдущего отопительного периода. Коммунальщики опробовали теплосети, проверили котельные, насосы и электрооборудование, а также отремонтировали проблемные участки.

В прошлом году тепло начали подавать 12 ноября. В этом году городские власти рассчитывают запустить систему раньше. Большинство работ в жилых домах, обслуживающих коммунальные предприятия, уже завершили. Готовность объектов еженедельно проверяет городской штаб.

Как Одесса готовится к возможным отключениям

Отдельное направление подготовки – резервное обеспечение теплом на случай повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских атак. Централизованное отопление остается основным способом обогрева, но город также создает запасы топлива, дров и оборудования для чрезвычайных ситуаций.

Филатов отметил, что предусмотреть масштабы возможных повреждений невозможно. Поэтому власти готовят разные сценарии реагирования на перебои с электричеством, водой и теплом.

Количество пунктов несокрушимости планируют увеличить

В настоящее время в коммунальных учреждениях Одессы работают 156 пунктов несокрушимости. Зимой обычно разворачивают 320-330 таких мест, но в этом году городские власти хотят увеличить сеть примерно до 400 пунктов.

К этой работе планируется привлечь предпринимателей. В частности, предлагают гранты в 100 тысяч гривен для приобретения генераторов мощностью от 5 до 10 кВт. Также хотят увеличить максимальную помощь на горючее для генераторов с 10 до 50 тысяч гривен.

Однако эти изменения должны согласовать и рассмотреть на заседании исполнительного комитета горсовета. Потому окончательные условия финансирования пока не утверждены.

Что изменится для посетителей

Правила работы пунктов несокрушимости существенно менять не планируют. Они будут действовать по действующим правительственным требованиям, в частности, по доступу посетителей, оборудованию и работе во время комендантского часа.

В таких местах жители могут зарядить телефоны, согреться и получить помощь во время длительных перебоев. Начало отопительного сезона в Одессе в 2026 году станет одним из ключевых этапов подготовки города к холодам, но власти также готовятся к возможным аварийным ситуациям.



Источник: Общественное