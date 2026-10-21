Початок опалювального сезону в Чернігові в 2026 році не оголошуватимуть публічно з міркувань безпеки.

Початок опалювального сезону в Чернігові в 2026 році визначатимуть з урахуванням погоди, а мешканці дізнаються про запуск за появою тепла в оселях.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради. У міськраді пояснили, що оперативна інформація про запуск системи опалення може допомогти російським військам планувати атаки на інфраструктуру.

«Інформаційні повідомлення не зігріють оселі, але можуть допомогти ворогу планувати удари», — зазначили представники міської влади.

За якої температури вмикають опалення

Рішення про початок опалювального періоду залежить від погодних умов. Один із ключових критеріїв — середньодобова температура повітря на рівні +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.

Така температурна межа передбачена правилами проходження опалювального періоду. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування з огляду на місцеву погоду та стан системи теплопостачання.

Єдиної дати запуску опалення для всіх міст України немає. Якщо похолодання буде коротким, а потім температура знову підвищиться, це не означає автоматичного початку опалювального сезону.

Як готуються до зими

Комунальні служби продовжують готувати міську інфраструктуру до холодів. Перевірки та підготовчі роботи охоплюють котельні, тепломережі й житлові будинки. Окрему увагу приділяють соціальним об’єктам, зокрема школам, дитячим садкам і лікарням.

Підготовка має забезпечити стабільну роботу системи після запуску тепла. Водночас у нинішніх умовах міська влада обмежує публічне поширення оперативних відомостей про фактичний початок подачі теплоносія.

У пресслужбі Чернігівської міської ради закликали жителів поставитися до такого рішення з розумінням. Дату запуску не повідомлятимуть окремо, а про початок опалення можна буде судити за температурою в оселях.

Отже, початок опалювального сезону в Чернігові в 2026 році залежатиме від погоди та готовності інфраструктури. Мешканцям варто стежити за офіційними повідомленнями щодо підготовки до зими, не очікуючи публічного оголошення точного часу запуску системи.