Начало отопительного сезона в Чернигове в 2026 году не будет объявлено публично по соображениям безопасности.

Начало отопительного сезона в Чернигове в 2026 году будет определяться с учетом погоды, а жители узнают о запуске появления тепла в домах.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета. В горсовете объяснили, что оперативная информация о запуске системы отопления может помочь российским войскам планировать атаки на инфраструктуру.

"Информационные сообщения не согреют дома, но могут помочь врагу планировать удары", - отметили представители городских властей.

При какой температуре включают отопление

Решение о начале отопительного периода зависит от погодных условий. Один из ключевых критериев — среднесуточная температура воздуха на уровне +8 °C или ниже в течение трех суток .

Такой температурный предел предусмотрен правилами прохождения отопительного периода. Окончательное решение принимаются органами местного самоуправления с учетом местной погоды и состояния системы теплоснабжения.

Единой даты запуска отопления для всех городов Украины нет. Если похолодание будет коротким, а затем температура снова повысится, это не означает автоматического начала отопительного сезона.

Как готовятся к зиме

Коммунальные службы продолжают готовить городскую инфраструктуру к холодам. Проверки и подготовительные работы включают в себя котельные, теплосети и жилые дома. Отдельное внимание уделяется социальным объектам, в частности школам, детским садам и больницам.

Подготовка должна обеспечить стабильную работу системы после запуска тепла. В то же время, в нынешних условиях городские власти ограничивают публичное распространение оперативных сведений о фактическом начале подачи теплоносителя.

В пресс-службе Черниговского городского совета призвали жителей отнестись к такому решению с пониманием. Дату запуска не будут сообщать отдельно, а о начале отопления можно будет судить по температуре в домах.

Итак, начало отопительного сезона в Чернигове в 2026 году будет зависеть от погоды и готовности инфраструктуры. Жителям следует следить за официальными сообщениями о подготовке к зиме, не ожидая публичного объявления точного времени запуска системы.