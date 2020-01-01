"… неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована, ... немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий."

Володимир Зеленський, Новорічне привітання, 31.12.2019.

Це просто свято пройтись по гарно освітленому проспекту імені Апертеїду в Соуєто в Йоганесбурзі або урочисто прикрашеній та щойно заасфальтованій набережній Геббельса у Сочі. А як приємно випити влітку кухоль смачного бургундського на площі Віші в Тулузі. Посмішка сама проситься на вуста коли мчиш рівною та просторою авеню Мусоліні в Римі або сонячним проспектом Сталіна у Варшаві. А яка кохана відмовить у зустрічі біля пам’ятника Адольфу Єйхману в Хайфі, Ку-Клукс-Клану в Мобілі в Алабамі або Гіві у Хмельницькому. Неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована, немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий.

Андрій Мелешевич, ректор Національного університету "Києво-Могилянська академія"