Це як ховрах, який є, а його ніхто не бачив

Закрили іноземне мовлення в Україні. І чути стогін. А я вважав правильно. Потрібно взагалі закрити всі державні ЗМІ. Їх рейтинг нульовий. Перестати розповідати казки, що Суспільне ТБ ось-ось злетить. Не може воно злетіти в країні, де немає суспільства. У нас немає спільних інтересів.

Тому не треба ридати за іноземним телебаченням. Це як ховрах, який є, а його ніхто не бачив. Особливо за кордоном. На нього немає ні грошей, ні розуміння, що цікаво світу і що цікавого ми можемо розповісти , тому що ми не цікаві навіть самі собі. Плюс немає зовнішньої політики України. Ну серйозно, не вважати ж зовнішньою політикою прийом ударів боксерською грушею.

Бо це апріорі ідея приречена на невдачу. Спочатку потрібно з державою визначитися. Які у неїї пріоритети. А потім вже можна вибудовувати якісь меседжі для зовнішнього світу.

Саме тому я вважаю, що російськомовний канал на Донбас такою ж безглуздою ідеєю. Зніміть спочатку тупорилий закон про мову, «Слуги народу».

Юрій Романенко, політолог, експерт Українського інституту майбутнього