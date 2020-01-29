Порожнеча і влада...

А от давайте тепер поговоримо про якість управління, новій юної команді «топ/менеджерів» (як тотальне оновлення «осіб влади») і розмірах їх винагород. За хорошу роботу треба платити багато). Тому що фэйлы, ляпи, тактичні і навіть стратегічні провали пішли жирними, вгодованими, нахабними косяками. А команда... вважає за краще помовчати. Або предлогать як пояснення анекдот). Поки прокатує. Чи надовго?

Так ось. Будь-яка криза - навіть зовсім незначний - у нас на кшталт кінця світу. Ніхто не коментує його професійно з самородків. Ніхто не пропонує жорстких алгоритмів рішення. Ніхто не тягне на себе відповідальність. Ніхто не брендує своє прізвище в якості ключового державного «рішали». Просто сидять тихенько по кабінетах і коментують... порядку вчорашнього дня. Що/то невинне. А якщо сильно припікає, то починають і взагалі вести себе по-ідіотськи). Щоб хоч дурістю відвернути увагу від некомпетентності. Або пропонують що/то репресивне. Цікава тактика... Але треба платити їм багато, тому що...

... Стратегічних планів - що робити і як по галузях - ні. Котиться як-то само по собі, що щось валиться, а що-то сама на себе заробляє і якось тримається на плаву. Але платити треба багато цієї «талановитій команді держ/менеджерів». За такі епохальні управлінські рішення. А ключовий інструмент залучення сюди грошей - кричіть разом з нами «Слава Україні!» і замовляйте у Мілованова «інвест/нянь». Серйозно? Звичайно. Тому що справжні інвестиції - це універсальні і прозорі правила, а не, вибачте, дотримання гаслу «два дебіла - це сила». Інвесторів не було і не буде. Лише спекулянти і «кіпріоти» з українськими паспортами). Але зарплати не забудьте нарізати побільше оліго-френистрам...

... Газ? Як там Ющенко, будучи пафос-мейстером номер один, сказав, «смердючий цей ваш газ», на європейських хабаз падає до 156 за тисячу кубометрів. Але ж у нас закладена ціна 300 з копійками для споживача. Плюс - треба б зібрати за транспортування газу з лошья. Круте, а головне оперативне та справедливе управління, коли прибутку нам, а витрати на споживача. Але премію толстячку Коболєва не забудьте нарізати...

... Збивають літак? Розгубленість, невиразне бурмотіння, всі сховалися під лавку, а посольство і зовсім переводить ідіо-версію іранців і нахабно її зачитує від свого імені. Навіщо добровільно занурювати рило в чуже лайно? Тому що Пристайко - міністр, думаючий строго про надходження)... Явно наростаюча інтенсивність обстрілу на «східному фронті». Що і чому відбувається? Треба б професійно коментувати. Але немає. Тиша. Або дивні коментарі типу - «треба ще більше просто говорити про світі»). Точно. Від розмов, які ніхто з опонентів не чує, все само по собі розсмокчеться)... Потенційна «уханьського епідемія»? Не страшно. Якщо зробити вигляд, що її не бачимо, то нічого і робити не доведеться... Такий він - новий приємний вигляд порожнечі...

Михайло Подоляк, український політтехнолог