По рейтингу Зеленского

Зе уже можно начинать беспокоиться. Ванна еще тепленькая. Винцо рядышком на табуретке. Музло по душе играет. Но бойлер УЖЕ сломался. И никто горячей водички не подольет. А потому будет только холоднее.

Ведь кто у нас Зе по профессии? Хороший парень. Профессиональный хороший парень. Он как девушка на первом свидании на которую смотришь еще издалека. А издалека девушки особенно привлекательны. Они легко поддаются фантазийной обработке. Вот эта полтина респондентов, которые все еще поддерживают Зе, видят в нем то, что хочется видеть. Каждый сам обманываться рад.

Кстати, хорошее чувство. Без него браки распадались бы не через 5-7 лет, а через 3 недели. Президент в украинских условиях – это ведь тоже брачные отношения. Для многих по расчету. А для еще больших – на безоплатной эмоциональной основе. Но итог всегда остается одинаков – муж превращается в козла и ах как жаль, что мы раньше этого не увидели.

Впрочем, Зеленский пока еще не козел и этому есть ряд объяснений. Первое – он нам всем еще дарит эмоциональную разрядку. Мы ведь тут не просто все свихнулись и проголосовали за комика. Нас затрахал Порошенко, и мы организовали себе коллективный бунт-праздник и проголосовали Хоть За Кого Угодно Другого с самым большим рейтингом. И вот этим Хоть Кто Угодно Другим оказался именно Зеленский. Если промотать все взад, мы бы опять избрали Зе в той конфигурации, которая у нас была тогда.

Ну и второе объяснение этой полтины поддержки – Зе все-таки профессиональный актер, а не любитель-паяц, как тот же Порошенко. Зе фонтанирует только положительные месседжи. Дети должны улыбаться. Бабам нужно дарить тепло и любовь. Дороги нужно строить ровные. А елки пусть растут зелеными, хотя для некоторых членов Кабмина допускаются и голубые. Меньше конкретики и больше о добре и счастье.

Но на этом все профиты Зе и заканчиваются. Более того, они остывают и сужают армию радо-обманывающихся. Теплой водички больше брать неоткуда, а пятилетка Порошенко с каждым днем становится историей. Ну и самое главное. Сам Зе постепенно натягивает на себя повестку Порошенко абсолютно по всем направлениям внешней и внутренней политики, а значит и по итогу получит тот же финальный расклад.

Вот давайте смотреть. Через месяц весна. Не по погоде, а по календарю. Но что поменялось в стране принципиально?

Посадки эксов? Ни одной. Вообще, Зе мог бы уже публично извиниться перед Петром Алексеевичем. Ну не было при Поршенко коррупции и коррупционеров. Не было фиктивной Стены Яценюка, распилов на дорогах, рейдерских захватов, офшорных схем, банковских махинаций и прочего воровства в оборонке. Извините. Врали.

Гуманитарная повестка. Скажите, чем Бородянский отличается от Нищука? И чем Рада 8 созыва, принявшая сегрегационный закон о языке принципиально отличается от Рады 9 созыва, окончательно запретившая русский язык в школах? Отличия чисто косметические. Разумков не ходит в вышиванке и разговаривает в быту на русском. Жертвам насилия, наверное, очень важно, чтобы их драконили респектабельные люди, а не персонажи со справками об умственном развитии.

Донбасс. Все как и было. Ни мира, ни войны с регулярными жертвами. Абсолютно порошенковская повестка. Ни развода войск. Ни заморозки конфликта. И никаких даже общетеоретических шансов на дипломатическое урегулирование.

Экономическая стратегия развития страны. Вот раньше у нас были персонажи вроде Омеляна. Тупицы, строившие гиперлупы и возившие своих баб на роды в США. Теперь у нас за экономическое развитие отвечают прямые резиденты США с внешностью Милованова и умственными способностями Гончарука. Они нам пообещали новые города на Черном море и рост ВВП на 40%. Но пока что не знают, как наполнять бюджет. Зато рисуют себе космические зарплаты и премии. Вот вы бы доверили Милованову или Гончаруку свои кровные 10 тысяч долларов? А тысячу? Так что вы тогда от них вообще ожидаете? А ведь они управляют страной.

А есть еще болезненная для рейтинга Зе тема земли. Провал политики децентрализации. Колониальное управление ведущими госпредприятиями через набсоветы. И в целом, потеря субъектности страны.

Ну и бесконечные скандалы на которые Зе абсолютно не умеет реагировать. В пятилетку Порошенко главным генератором всех скандалов был сам Порошенко. Естественно, себя он пороть не мог. Ну и дождался весны 19 года, когда его выпороли за все-все мы с вами. А Зе регулярно подставляют его случайные пассажиры по команде. И ни одной показательной порки. Ни одной.

Что будет по итогу? Сначала посыплется бренд «Слуги народа». Уже этой осенью. Затем начнется отчуждение Рады и Кабмина. А потом начнутся метания уже самого Зе, который вроде и хороший парень, но тупой народ этого не хочет видеть. Ну и все. Новые выборы и новый король. И еще одна потерянная пятилетка для страны.

Игорь Лесев, украинский блогер, ведущий программы "НеДобрый вечер" на YouTube