Гіркий міраж ілюзій і оман

Л.Костенко

Когда-то, одним из популярных Пушкинских стихотворений была «Вакхическая песня»: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

У каждого времени свои песни и свой поэт. Сейчас другое время, другая власть, другой царь, бедная и обворованная страна. Сейчас в стране другое: «Пир во время чумы». Эмблема сменилась. Правит бал «Квартал – 95».

И вся эта мишура постоянно пытается корректировать людей, надзирая за ними, усиливает силовые структуры, выплачивая чиновникам за счет бедных людей огромные зарплаты, премии, надбавки. За что? Теперь власть Зеленского, в лице Бородянских, Потураевых, Ткаченко, планирует запретить журналистам критиковать власть. Куда мы идем?

Они забыли свое назначение и достоинство – потеряли совесть и живут без нее. От этого и чума, от этого на каждом шагу спотыкаются. Совесть – это способность человека сознавать себя человеком – венцом, центром и целью творения. Что творят «Слуги Народа»? Люди это видят и понимают. В народе утрачена всякая вера, надежда кажется одним бесполезным обманом. Даже чувство самосохранения исчезает. Да и перспектива уныла.

Однако, у депутатов, министров, чиновников, силовых структур все идет хорошо. Зарплаты огромные, ответственности никакой «пир продолжается», продолжается война, убийство людей, похоть тела, комфорта, власти и денег. Продолжаются драки за места и посты, за идейное владычество, за личное первенство, продолжается называние черного белым и наоборот, взаимное обвинение и сваливание собственной вины на других. Продолжается усиление силовых структур, дублирующие одно другого.

Продолжаются назначение своих прокуроров, судей, чиновников, знакомых. Процветает, как и прежде, землячество Бабиковых, Венедиктовых и т.д. Как и прежде продолжается зависть и ненависть, издевательство над волонтерами, Небесной Сотней, беззащитными, больными, стариками, детьми. Никто не думает, что будет завтра. Ведь жизнь прожить – не поле перейти. Единственное, что у нас остается – это мы сами.

Жаль, что под внешним управлением власть В.Зеленского творит человеческую историю собственной потребности. Любовь – это духовная жажда, она делает человека человеком. Если она есть – есть и надежда.

К сожалению, у «Слуг народа» другие мысли, выражающие безлюбовный, бессердечный характер.

І на оновленій землі.

Врага не буде, супостата,

Т.Шевченко

Украинский Журналист Павел Ильюша