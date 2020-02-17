Бідна моя Україно...

В Україну повертається уся нечисть, яка після Майдану тікала подалі аж гай шумів. Повертається щоправда вже не перший рік. Спочатку Шокін і Луценко, як кажуть інсайдери, попродавали справи ригам, заробивши за деякими даними десятки мільйонів зелених. Потім ведмедчук став їздити в АП ледь не як собі додому, а тепер і взагалі атовців саджають, а сепаратів кримінально очищують. Легалізація портнових, шаріїв, хорошковських і решти, зняття санкцій за відвідування анексованого Криму, відновлення транзиту російського газу і таємні перемовини з ворогом за кордоном ведуть не лише до того, що незабаром ми можемо побачити на київських вулицях януковича з азіровим, а до того, що, провівши восени легітимні вибори в ордло, ми отримаємо вже не просто зелену більшість, а більшість триколорну, свідомо проросійську, ворожу всьому українському. І ця нова реальність призведе вже до справжньої громадянської боротьби, адже після виборів мешканці квазі-республік перейдуть з категорії «сепаратисти» в категорію «російськомовні українці» і стануть вимагати держстатуса їх язика, автономії Донбасу і усіх соціальних виплат за 5 років ними розпочатої війни. Таргани, які окупували нашу кухню, цілком законно тепер з’їдатимуть її власника.

Уся нечисть повернеться і опериться. І вже нікуди не поїде, навіть якщо буде Третій Майдан. Вони вважатимуть, що тоді у 2014 просто дали слабинку. А нині настав їхній час.

А що президент, його офіс, ВРУ і слуги народу? А нічого! Вони офіційно визнали своєю ідеологією центризм і тепер міцно стоятимуть з широко розставленими ногами над прірвою. Бо між ідентичною Україною з її прагненнями у ЄС та НАТО і сепаратним Донбасом із кацапованим південним сходом України цілковита прірва, внизу якої втрачена незалежність і зруйнований суверенітет.

Тому вихід був і залишається один - захист теренів, мови, національних інтересів і розвиток всього українського з відключенням всього російського. Начебто речі цілком очевидні, але, як видно Кремль щедро платить лише за прямо протилежне, а Захід здатний лише давати кредити під найбільші в світі відсотки, керуючись виключно своїми національними інтересами.

Євген Рибчинський, український політик, громадський діяч, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання