Сьогодні Конституційний Суд розглядав скасування Закону «Про очищення влади». Позов п'ятирічної давнини депутатів-регіоналів сьогодні дістали з довгої шухляди, та, з великою долею вірогідності, Закон таки скасують. Причина навіщо це робити зараз через, очевидно, підконтрольну судову гілку, одна і дуже проста – нові обличчя закінчилися. Молоді реформатори провалилися, потрібно терміново повертати «господарників». Міністрів, чиновників, ментів. Про кандидатуру наступного прем'єра говорять вже тиждень. Хто б ним не став: Тігіпко, Хорошковський, або хтось інший – це явно буде не черговий перспективний хлопчик-юрист, а людина, яку ми вже бачили в командах Порошенка, Януковича чи ще когось з тих самих «старих і набридлих».

Зеленський залетів у владу на єдиній хвилі – попит на нові обличчя. Навряд чи країна серйозно сподівалася на успіхи Зеленського на фронті або в економіці. Сьогодні бачимо, що Зеленський не виконав жодної зі своїх основних передвиборчих обіцянок. Говорив про зменшення жертв і припинення вогню – на фронті тільки гарячіше, за 2 минулих дні один загиблий і дванадцять поранених. Говорив про залучення професіоналів, а не своїх – при владі «Квартал». Вчителі замість чотирьох тисяч доларів на місяць отримують жахливі умови праці в рамках «реформ». З новими обличчями теж все, не вийшло. У спробах врятувати рейтинги та закрити фінансові діри, Зеленський повертатиме у крісла людей з минулої й позаминулої влади.

Сьогодні під Конституційним Судом Національний Корпус, тому що ми вимагаємо не тільки збереження люстрації, а і її розширення. Я певен, що і люди Порошенка, і вже деякі представники команди Зе, більше не мають бути допущені до влади, вони дискредитували себе як державні управлінці, українці їм не довіряють. І це повинна буте не тільки люстрація, а реальне покарання і відповідальність за злочини перед державою.

Андрій Білецький, лідер "Національного корпусу"