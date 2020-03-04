Супервівторок зробив Байдена фаворитом

Мушу визнати, після провала Джо Байдена на праймеріз в Айові, які, неочікувано і водночас блискуче, виграв молодий несистемний політик Піт Буттіджідж, здавалося, що США повторює нещодавні історії, які пережили Франція і Україна. Так виглядало, що і в Білому Домі може опинитися абсолютно несистемний політик, яким позиціонував тоді себе "Просто Піт", як це трапилося в Парижі та Києві.

При цьому шанси двічі екс-віце-президента США при Обамі виглядали абсолютно примарними.

Проте Америка - це не Європа. І точно не Росія, де все відомо напред, і то задовго.

Буквально за декілька тижнів ситуація змінилася кардинальним чином.

У перший день весни, 1 березня в суботу, Джо Байден переміг у Південній Кароліні, набравши біля 50% голосів.

А вчора, у так званий супер вівторок, він продемонстрував, що у виборчій кампанії наступає драматичний перелом. За попередніми даними, він лідирує у 9 штатах з 14-ти.

Його головний суперник, Берні Сандерс, навряд чи може бути задоволеним, незважаючи на перемогу у решті штатів, адже ще напередодні він вважався беззаперечним фаворитом. Проте не так сталося, як гадалося. Таке як американці не готові до того, щоб їхнім Президентом став політик з лівими поглядами, соціаліст.

Інтрига, безперечно триматиметься ще аж до червня, поки не відбудеться з'їзд Демократичної партії США, під час якого буде офіційно номіновано кандидата, який дасть бій наразі беззаперечному фавориту на президентських виборах, з 65% підтримки, Дональд Трамп.

Проте один з висновків можна зробити вже. Бій титанів в США розпочався. І хай переможе найсильніший!

Вадим Трюхан, політолог, дипломат