Украинская власть в лице президента, правительства, парламента сегодня стоит перед выбром, который стесняется озвучить, но скрывая который, Украина теряет людей и драгоценное время, потеря которого приводит к потере ещё большего количества людей

Вот какие слова сегодня должен сказать президент Украины:

«Дорогие украинцы, эпидемия коронавируса и глобальный экономический кризис поставили нас перед жёстким выбором.

Он выглядит так - мы являемся настолько нищей и неорганизованной страной, что для нас карантин несет такую же угрозу, как и коронавирус.

Потому, мы принимаем решение игнорировать коронавирус, поскольку потеря нескольких сот тысяч ( или миллиона-двух людей в худшем случае), является для нас приемлемой. В противном случае, нам угрожает коллапс экономики, который повлечёт ещё большие потери.

Состояние нашего государства, экономики, социальных отношений, этики и морали таково, что мы неспособны реализовать ни одну рациональную стратегию, которую сегодня осуществляют развитые государства.

Мы сами себя полушагами, полумерами, полупоступками загнали в состояние полугосударства и полужизни.

Потому нам придётся идти самым жёстким, но единственно возможным для нас путём.

Мы оставим природе определить, кто должен жить и умирать, сосредоточившись в целом на выживании популяции. Мы на войне, а война требует напряжения всех сил и самопожертвования.

На этом пути многие из нас потеряют родных и близких. Потери можно уменьшить, если мы будем дисциплинировано осуществлять элементарные меры защиты:

Мы должны приучить себя к коллективным действиям.

Нам придётся отказаться от эгоизма и алчности, которые привели нас в такое ужасное состояние.

Эти шаги уменьшат потери, но не спасут всех. Это нужно принять. Это придётся принять.

Однако, если мы сейчас сосредоточимся на том, чтобы максимально быстро запустить нашу экономику под внутренние нужды, то в конце концов, у нас появятся ресурсы, чтобы защитить самых слабых членов нашего сообщества.

Мы построим эффективные государственные институты, которые не только будут реагировать на угрозы, но и будут из распознавать до того, как они станут таковыми.

Повторюсь, для этого нам придётся радикально измениться. Тогда и только тогда у нас появится сила, поскольку наши действия будут адекватны ситуации и вызовам.

Потому, дорогой украинский народ, мы должны разорвать этом тупиковый круг и признать эту горькую правду. Это будет первый шаг к исцелению нашей нации. И нам придётся его сделать. Спасибо за внимание».

Но это слова никто не скажет. Мы будем миксовать разные варианты действий, потеряем кучу ресурсов, людей и время, чтобы в конце вдоволь хлебнуть говна.

Юрий Романенко, соучредитель Украинского института будущего, политолог