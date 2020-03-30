Не ховайте, не топчіте

святого закона

Т.Шевченко

Коли до влади прийшов В.Зеленський, люди були впевнені, що розбудуємо демократію, розцвіте соціальна справедливість, свобода, економічний добробут запанує українська культура, покращаться медичні послуги, освіта, буде справедливий суд і багато чого іншого.

Пройшов рік. І що ми побачили, що нічого доброго не сталося. Ми стали вільні у своєму рабстві. Президент В.Зеленський плекану ідею соціальної справедливості поховав на тому місті, де за вікном віє сум, горе, завірюха: пенсіонери бідкаються мізерними пенсіями, молодь тікає за кордон на заробітки, війна з Росією продовжується і гинуть патріоти, а президент стверджує, що там тільки інколи пострілюють. Так! Влада проспала подарований Зеленському час. Ми понадіялись на «Слуг народу», а слуги чиї, якого народу і кожен із них дбає тільки про себе, власний добробут. Головна турбота нині продати стратегічні підприємства, національне багатство – Землю, знищити село, щоб ми опинилися на «нашій, не своїй Землі». Президент В.Зеленський поміняв свій уряд, свого прокурора, до речі не гіршого. Переберіть подумки всіх членів уряду. І ви побачите який убогий – сірий Уряд! Для боротьби з короновірусом потрібно створювати Уряд національної довіри сильними фахівцями.

Людей приспали, чи ми самі проспали. Люди пізно довідались правду, зжилися зі стражданнями і не знають іншого життя без брехні і «русского мира». І ось країна стоїть над прірвою. Як буде діяти президент, новий уряд, парламент, з чого починатимуть? І що далі? Подавати воду до Криму, носити її каністрами і відрами на військові бази до Севастополя. Відмовитись від вступу в НАТО, до Євросоюзу, а рухатись до Росії, яка вкрала нашу історію стверджуючи, що це їхня історія. Наша держава охрестила пів Європи, в тому числі і Московію, яку тільки у 1721 році Петро І назвав Росією. Вкравши у нас назву «Русь», стверджувати, що дочка Києва Московія старша від матері Русі – України.

5 колона, руйнівники України, на чолі з радниками президента Єрмаком і з Сивохами хочуть відібрати і те, що народ, українські патріоти здобули 28 років тому, накинути на шиї людей імперське ярмо, забрати нашу Батьківщину, землю, свободу, нашу незалежність, мову, культуру. І запропонувати В.Зеленському здати Україну і здатись Путіну. Дії А.Єрмака відповідають інтересам Росії. «Слуги народу», де ж ваша совість, де ваша гордість. Щоб чогось досягти, треба присвятити всього себе, своє життя, служінню українському народові. Уряд О.Гончарука зробив величезний крок у прірву, коли втратили три речі – пам'ять, слух і зір. Тобто, коли влада забуває свої обіцянки, перестає чути звичайних людей і не бачить необхідності у змінах. Ці слова промовив президент В.Зеленський на позачерговому засіданні парламенту 4 березня 2020 року, і це правдв, саме В.Зеленський, парламент зробили крок до прірви і втратили пам'ять, слух і зір разом з урядом. Це поразка президента і парламенту, а не О.Гончарука. Ми відвертаємось від західних партнерів. Можливо, президент після закінчення епідемії короновірусу розпустить парламент і призначить дострокові парламентські і одночасно президентські вибори, як це зробив колись, перший президент України Леонід Кравчук. Тільки піднесенням духовного ідеалу, а таким ідеалом є національна демократія, українці забезпечать свою незалежність, без Єрмаків, Сивох, 5 колони сепаратистів, за яку вони боротимуться до останньої краплі крові. Тож «Слуги» будьте разом з українським народом, патріотами Рідної Землі!

І на оновленій землі

Врага не буде супостата

Т.Шевченко

Журналіст Павло Ільюша