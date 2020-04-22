Народный депутат Украины Сергей Шахов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Украине в результате обвала нефтяного рынка

Шахов поделился мнением в своем Телеграм-канале. Приводим его пост полностью:

О нефтяном кризисе.

В украинских реалиях цены на топливо «живут» в параллельной Вселенной с мировой экономикой. Снизить ценник на АЗС не в состоянии ни пандемия, ни карантинные ограничения, ни даже падения нефти. И пока Антимонопольный комитет аккуратно предлагает владельцам заправочных станций уменьшить аппетиты, на украинском рынке нефтепродуктов продолжают действовать негласные договоренности среди ее участников.

Как обычно, в аграрном государстве, больше всех страдают те, кто работает на его экономику – селянин аграрий.

Девальвация гривны, снижение инфляции, рост платежного баланса страны – обычному фермеру, перед которым на сегодняшний день стоит задача проведения посевных работ, разобраться в тонкостях мировой экономики тяжело, да, наверное, и не нужно.

Он просто хочет верить своему государству, на которое работает. Все, что ему необходимо – справедливая цена на топливо. И если еще зимой аграриев пугали повышением цены на топливо, ставя под угрозу проведения весенних работ, то сегодня, по моему мнению, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины должно добиваться регулирования ценовой политики, как говорится «без кумовства».

В условиях резкого изменения нефтяных котировок государство обязано не просто удержать, а снизить цены на топливо, тем самым сделав вклад в будущее развитие экономики страны.

Сергей Шахов, народный депутат Украины