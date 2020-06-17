Влада має провести аудит діяльності НБУ та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Про це у своєму Facebook написав політик Андрій Ніколаєнко.

Далі наводимо текст без коментарів та будь-яких змін:

Національний банк України не може бути незалежним від українського народу та від економічних проблем країни.

Більше того – саме невиправдано жорстка монетарна політика Правління НБУ спровокувала економічну кризу в Україні.

І саме дії Правління НБУ призвели до втрат економіки та Держбюджету-2019 більш ніж на 80 млрд. грн. Тому я вважаю, що Верховна Рада має ретельно розслідувати такі дії керівництва НБУ!

За цю резолюцію Проекту Постанови ВР щодо діяльності НБУ я проголосував сьогодні на засіданні нашого фінансового комітету Ради.

Сподіваюся, що парламент утворить ТСК з питань розслідування діяльності керівництва НБУ та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках. І дії посадовців Правління НБУ отримають справедливу оцінку: з боку Ради, Президента, та, не виключено – з боку судової системи!