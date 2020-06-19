Непрофессиональное руководство Нацбанка пытаются отбелить руководители украинских топ-банков
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Дубинский.
Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо исправлений.
Глава набсовета Альфа-Банк Роман Шпек написал пост в защиту Нацбанка, и раскритиковал решение Банковского комитета ВР, который дал крайне неудовлетворительную оценку Нацбанку, его политике и правлению.
С большим уважением отношусь к Roman Shpek, но не считаю возможным пропустить «мимо ушей» подобные попытки отбелить непрофессиональное руководство Нацбанка.
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Господин Шпек защищает Нацбанк и его коррумпированную верхушку потому, что Альфа-Банк где он работает - является одним из ключевых участников одной из схем расхищения бюджетных средств с помощью НБУ.
Например, 12 июня банк Шпека получил от НБУ рефинансирование 1,355 млрд гривен на 5 лет под 6% годовых.
А теперь вот вам схема: покупаешь ОВГЗ с купоном 11-12%, закладываешь в НБУ, и получаешь рефинанс под 6%.
Отличная схема заработка. Можно Нацбанк всю жизнь защищать.