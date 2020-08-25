Влада продовджує цинічно організовувати свята за кошти з бюджету
Про це розповів політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.
Далі наводимо текст автора без змін та коментарів:
Останні два дні потішився фактом безмежного і безкорисного патріотизму у соціальних мережах і ЗМІ.
В той же час допомогаючи школам, лікарням, бібліотекам та музеям…щоразу чую прохання про нагальну потребу в меценатах і благодійниках для їх щоденного і елементарного функціонування.
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Мовляв, нині бізнесмени скаржаться на економічну кризу й тому допомога на кілька тисяч гривень - це вже проблема!
Натомість, у святкові дні лише у заміських клубах довкола Черкас російськомовні співаки та співачки із кола друзів ЗЕ-команди активно потішили й потрусили місцевий бомонд:
ВІП-квитки були від 4 тисяч гривень на одну особу! Кажуть, що всі столики й модні місця розкупили за день, як і «стоячі місця» за 1,5 тисячі?!
Про бюджетних патріотів, точніше циніків вже втомився говорити.
От люблять вони патріотичні свята за наші, бюджетні кошти і все! Тут тобі й фонтани з феєрверками, і концерти з прапорами…, бо бюджет дозволяє. Між іншим і відкати святкові, бо треба ж кошти освоїти швидко: до свята добру справу за наші гроші зробити та й відосик від чиновника, який ладен життя за Україну віддати, записати!
От ментальний парадокс небідних бізнесменів і чиновників:
всі як новітні брєжнєви - герої, орденоносці, заслужені юристи, аграрники, прокурори і благодійники…, а як допомогти не у соціальних мережах, а власними, не бюджетними грошима, то жаба давить, точніше коронавірусна криза!
Принагідно інформую, що наша команда Рідної країни лише на цьому тижні реалізує свої просвітницькі проекти підтримки бібліотек Києва, Шевченківського заповідника у Каневі та Державного заповідника у Корсуні!