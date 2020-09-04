Керувати столицею мають звичайні українці, а не чиновники та забудовнки

Таку заяву зробив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст політика без змін та коментарів:

Сьогоднішня передвиборча ситуація у столиці підтверджує наявність змови влади, олігархів-забудовників та їхніх кандидатів. Команда Зеленського робить вигляд, що бореться проти Кличка і Ко, натомість за кулісами ділять бюджет та посади в столиці, стаючи учасниками спільних корупційних оборудок.

Кандидат від Слуги Народу Верещук намагається «взбодрити мости», але одночасно відмовляється від критики корупційної системи та непрофесійної моделі управління, яка склалась в місті Києві.

Кандидат Вакарчука – Притула – змагається своїми приколами з ляпами Кличка. А команда Тимошенко, співпрацюючи із забудовниками, ніяк не підбере кандидата, щоб не зашкодити їм.

Порошенко зі своїм кандидатом з Одеси – Гончаренком – чомусь борються не за киян і проти корупції, а «за зелені каштани».

Зі свого боку, на тлі повного договірняку цих «патріотів» з нинішньою корупційною владою, зміцнюють свої позиції проросійські кандидати.

З огляду на це команда Громадського руху «Рідної країни» прагне зупинити цей конкурс на найкращий прикол про Київ. Ми прагнемо розслідувати реальний стан справ у Києві часів Черновецького-Попопва-Кличка і запропонувати ефективний план дій для нашої столиці.

1КРОК

Проведення системного аудиту діяльності влади щонайменше за останні 10 років із залученням не лише урядових структур, а й правоохоронних органів. Такий аудит буде ефективним лише за умови створення спеціальної слідчої комісії у Верховній Раді, яка б здійснювала контроль за його проведенням.

Нагадаємо, що Уряд Гончарука, який здійснював такий аудит, після відповідного договірняку між Зеленським та Кличком, навіть не оприлюднив його результати.

2 КРОК

Визначення стратегії розвитку столиці із залученням в першу чергу киян, найкращих українських фахівців та експертів.

3 КРОК

Затвердження Генерального плану розвитку міста в інтересах киян, а не забудовників.

4 КРОК

На підставі нового Генплану четвертим кроком має стати зонування територій із мораторієм на забудову в історичній частині міста.

5 КРОК

Визначення нового детального плану забудови, який чітко буде передбачати високі європейські стандарти якості життя включно з дотриманням висотності, зручним доступом до шкіл, садочків та лікарень, наявністю транспортних розв’язок й автостоянок. Такий план забудови має бути затверджений на місцевому референдумі та не переглядатись без згоди громади.

Після того, як буде визначена стратегія розвитку та чіткі правила для всіх суб’єктів господарювання, особливо забудовників, жоден міський голова чи міська рада без рішення громади не зможуть його змінити. Це єдина гарантія і запорука того, що будь-хто, кого оберуть кияни на посаду міського голови, не буде діяти в інтересах фінансово-політичної групи чи клану, які стали спонсорами його виборчої кампанії.

Кияни, а не олігархи, чиновники й забудовники повинні керувати столицею України!