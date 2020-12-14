Як відомо, 15 грудня ВР буде розглядати бюджет -2021 для ухвалення в цілому

Про це зазначив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Оцінювати Основний фінансовий документ на наступний рік як, бодай, оптимістичний не беруться навіть найбільші фанати влади. Зрозуміло, що це - бюджет не для життя, а бюджет для влади і МВФ. Тому, щоб зібрати 226 голосів Уряду треба шукати союзників не лише серед Слуг народу. Для підтримки голосами депутатів і зокрема «Довіри», «За майбутнє» та позафракційних було створено так званий депутатський фонд на 7,4 мільярди наших бюджетних гривень. 700 мільйонів передбачено для партійної реклами та зарплат працівників ВСІХ парламентських партій…

Проте, якщо в бюджеті не буде враховано інтересів бізнесу Коломойського, то і цих голосів може забракнути до 226.

Нагадаю, що за проект бюджету голосувала ще й Батьківщина, яка після того отримала посаду очільника продовольчо-зернової корпорації. Джерела у владі інформують, що нині Батьківщина готова підтримати і в цілому «бюджет катастрофи», як вони його називають, лише за умови отримання посад Міністра сільського господарства або екології. Екологічний досвід у них є, ще за часів підтримки Шевченка-Онищенка!

Отож, завтра стане зрозуміло: хто і за скільки голосуватиме за цей «бюджет катастрофи?!»