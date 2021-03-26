Чи можуть зупинити виплату пенсій в Україні, і через що це може статися? В Україні хочуть встановити новий вид пенсії "За особливі заслуги". Про це розповіла журналісткаКатерина Котенкова в програмі "Суть подій" на Youtube.

«З 1 березня стартувала індексація пенсій, повідомляє Міністерство соціальної політики України. Однак, в той час як у одних пенсіонерів пенсії збільшуються, іншим можуть призупинити виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"», - сказала блогер.

Котенкова розповіла, що в статті 49 цього закону визначається кілька причин, за якими можуть призупинити виплату пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду. Якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості. При цьому мова йде не тільки про навмисну ​​фальсифікацію, а й, наприклад, про помилку в документах. На весь період проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

«При цьому стаття 51 цього ж закону говорить:"У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед виїздом, починаючи з місяця, що настає після місяця зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, обов'язковість якого підтверджена Верховною Радою України"», - повідомила блогер.

Котенкова розповіла, що Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту розглянути законопроект, який передбачає встановлення в Україні пенсій за особливі заслуги громадянам. Йдеться про українців, що мають нагородження Почесною Грамотою або Грамотою Верховної Ради.

«Депутати погодилися із запропонованою ініціативою, але висловили різні думки з приводу того, якою має бути грошова виплата до нагороди: довічна або одноразова. Також члени комітету наголосили на необхідності розробки механізму щодо позбавлення нагороди громадян, що мають кримінальну судимість. Як відомо, на сьогодні такі заходи не передбачені законодавчо», - резюмувала Котенкова.

Нагадаємо, Politeka зі слів Котенкової повідомляла, з квітня і чоловіки і жінки будуть виходити на пенсію однаково в 60 років.

Також раніше, Котенкова розповідала про проблеми через посилення карантину.