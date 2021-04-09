Дорожчати буде все. Так заявила Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua, яка розповіла, з чим пов'язане зростання цін на продукти.

Вона розповіла, що вже стрімко почали зростати ціни на продукти. Експерти кажуть, що це пов'язано відразу з декількома факторами. Сюди входять і погодні умови, і інфляція, і подорожчання сировини і навіть пандемія коронавірусу.

«Неврожай і економічна криза, викликана пандемією, привели до дефіциту продовольства в світі. За прогнозом ООН в 2021 році страждати від голоду будуть понад 270 мільйонів людей. Зростання цін на світових ринках збільшив експорт продовольства з України, особливо це стосується зернових та олійних культур. Це в свою чергу викликало підвищення цін на продукти на внутрішньому ринку. Так пояснює кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський», - каже Котенкова.

Вона зазначила, що інвест-аналітик Вадим Бардась вважає, що зростання цін на продукти харчування пов'язане також з монетарною політикою в Україні. Зокрема, з огляду на плани США з приводу викупу іпотечних і казначейських зобов'язань, кількість долара в зверненні збільшиться на 15%, а гривневі маси через зростання піраміди ОВДП додасть 18%. В результаті Україна отримає імпорт доларової інфляції помноженої на зростання внутрішнього індексу споживчих цін. Це призведе до збільшення загального рівня цін в економіці на 20-25%.

«Як кажуть експерти, дорожчати буде все. Зростають ціни на хліб, борошно, крупи. Ціни на масло б'ють рекорди. Зростання цін на зернові збільшило вартість м'яса і яєць. Крім того, на подорожчання продовольства вплинуло подорожчання пального, газу та електроенергії. Особливо це стосується овочів і фруктів старого врожаю, які зберігаються в холодильниках», - заявила Котенкова.

Журналістка зазначила, що в травні ціни можуть трохи стабілізуватися. Частково на початку нового сезону овочів і фруктів. Однак деякі позиції будуть рости до осені. Це стосується цін на яйця, молоко і м'ясо. Також в травні різко знизяться ціни на фрукти та овочі минулого врожаю, їх потрібно буде швидко реалізовувати. Проте ціни на борошно, крупи, масло, цукор будуть рости до нового врожаю.

«Але до кінця року ціни піднімуться на всі продукти. Особливого ​​зростання торкнуться ціни на борошно, крупи, макаронні вироби, цукру, яєць, масла. У цих групах товарів за підсумками 2021 року зростання цін може досягти 100% і вище. Уряд вже ввів регулювання цін на соціально значущі продукти, але навряд чи таке регулювання принесе бажаний результат», - говорить Котенкова.

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