Дорожать будет все. Так заявила Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua, которая рассказала, с чем связан рост цен на продукты.

Она рассказала, что уже стремительно начали расти цены на продукты. Эксперты говорят, что это связано сразу с несколькими факторами. Сюда входят и погодные условия, и инфляция, и подорожание сырья и даже пандемия коронавируса.

«Неурожай и экономический кризис, вызванный пандемией, привели к дефициту продовольствия в мире. По прогнозу ООН в 2021 году страдать от голода будут более 270 миллионов людей. Рост цен на мировых рынках увеличил экспорт продовольствия из Украины, особенно это касается зерновых и масляных культур. Это в свою очередь вызвало повышение цен на продукты на внутреннем рынке. Так объясняет кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский», - говорит Котенкова.

Она отметила, что инвест-аналитик Вадим Бардась считает, что рост цен на продукты питания связан также с монетарной политикой в Украине. В частности, учитывая планы США по поводу выкупа ипотечных и казначейских обязательств, количество доллара в обращении увеличится на 15%, а гривневые массы из-за роста пирамиды ОВГЗ добавит 18%. В результате Украина получит импорт долларовой инфляции умноженной на рост внутреннего индекса потребительских цен. Это приведет к увеличению общего уровня цен в экономике на 20-25%.

«Как говорят эксперты, дорожать будет все. Растут цены на хлеб, муку, крупы. Цены на масло бьют рекорды. Рост цен на зерновые увеличил стоимость мяса и яиц. Кроме того, на подорожание продовольствия повлияло подорожание горючего, газа и электроэнергии. Особенно это касается овощей и фруктов старого урожая, которые хранятся в холодильниках», - заявила Котенкова.

Журналистка отметила, что в мае цены могут немного стабилизироваться. Частично в начале нового сезона овощей и фруктов. Однако некоторые позиции будут расти до осени. Это касается цен на яйца, молоко и мясо. Также в мае резко снизятся цены на фрукты и овощи прошлого урожая, их нужно будет быстро реализовывать. Тем не менее цены на муку, крупы, масло, сахар будут расти до нового урожая.

«Но до конца года цены поднимутся на все продукты. Особого роста коснутся цены на муку, крупы, макаронные изделия, сахара, яиц, масла. В этих группах товаров по итогам 2021 года рост цен может достичь 100% и выше. Правительство уже ввело регулирование цен на социально значимые продукты, но вряд ли такое регулирование принесет желаемый результат», - говорит Котенкова.

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