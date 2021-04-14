Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, чому українці не зможуть отримати пенсію в 60 років через посилення вимог до стажу, а також заявила, що через в майбутньому пенсія може знизитися майже вдвічі.

«Половина українців не зможе отримати пенсію в 60 років. Як будуть посилювати правила? 45% тих, хто досяг 60-річчя, вже через шість років змушені будуть працювати до 63 або 65 років. Це станеться через жорсткість вимог до стажу. Таке рішення було прийнято ще в 2017 році. Наприклад, в наступному році вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців», - говорить Котенкова.

Вона зазначила, що всі, хто не виконає умови, повинні будуть працювати до 63 або 65 років: в 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 29 і більше років стажу; в 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу; в 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу. А вже в 2028 в 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 35 і більше років стажу; в 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу; в 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 25 років стажу.

«А тим часом мінімальної пенсії людям не вистачає. Та й то вона у всіх різна. Загалом, вона дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб - 1 769 гривень. Але у кожної групи пенсіонерів різна пенсія. Там, де є повний страховий стаж у людини, в цьому році пенсія становить 2200 грн, для 65-річних - це 2400 Грн. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди, яким за 80, - це 2600 грн», - розповіла Котенкова.

Журналістка також заявила, що через 30 років пенсія і зовсім може знизитися майже вдвічі. Це станеться, якщо уряд не запровадить накопичувальну пенсійну систему. Зараз Кабмін уже в ручному режимі «дотягує» солідарні пенсії. Також вона додала, що без накопичувальної пенсії кожна держава буде в ручному режимі «латати дірки».

Нагадаємо, Котенкова заявила, що в Україні дуже багато підводних каменів для впровадження накопичувальних пенсій.

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