Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, які нові жорсткі заходи будуть застосовуватися до боржників за комунальні послуги.

«Борг за ЖКГ зростає. В кінці січня він був 81 млрд грн, на кінець лютого - 82,1. За місяць понад мільярд гривень нових боргів за комунальні послуги. За газ борг трохи зменшився, а ось за гарячу воду і світло – виріс. Думаю, за березень борг продовжить рости. Причина цього - комунальні послуги дорожчають, а у людей немає грошей їх оплачувати. Згідно зі звітом Держкомстату щодо інфляції в березні, комунальні послуги подорожчали більше за всі категорії товарів і послуг: на 22% відносно березня 2020 року», - розповіла Котенкова.

При цьому, зазначає журналістка, влада посилює вимоги як до отримувачів субсидій, так і до боржників. Тепер немає комісій, які могли розглянути конкретний випадок і прийняти рішення про надання субсидії. Більш того, наявність депозиту, перетин грошей з-за кордону, отримання дивідендів не дозволять отримати субсидію.

«Більш того, влада погрожує відключати воду та світло за несплату боргів по комуналці і списувати гроші з карток і рахунків. Тобто уряд вганяє в стрес як пенсіонерів, так і тих, хто не в змозі оплачувати 20% підвищення тарифів», - заявила Котенкова.

Вона пояснила, що Мін'юст домігся змін правил розкриття банківської таємниці, і в результаті виконавці отримали доступ до всіх рахунків українців. І тепер механізм такий: виконавець за допомогою автоматизованої системи створює і направляє в банки вимогу про отримання інформації, а ті протягом години зобов'язані відповісти. Потім виконавець надсилає постанову про арешт коштів. І банки тут же його накладають. Потім виконавець надсилає вимогу на примусове списання коштів, і фінустанова перераховує гроші на рахунки органу виконавчої служби або приватного виконавця.

«Що це означає для українців? Можу сказати так: будуть проблеми. Адже виходить так: спочатку гроші спишуть, а потім доводь, чи мали право списувати гроші. Крім того, виконавці накладуть арешт на всі гроші на рахунку, навіть якщо треба зняти всього 500 або 1000 грн. І потім ще треба побігати по виконавцям, щоб арешт зняли», - каже Котенкова.

Раніше Politeka повідомляла, що Котенкова розповіла, як уникнути автоматичного списання боргів за комунальні послуги.