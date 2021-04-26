Спецслужби вербують собі співробітників одним способом, різні міжнародні організації - іншим.

Про те, як це, на його думку, відбувається, в програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» розповідає анархіст Михайло Чаплига.

«Мій батько мені розповідав, що, коли він ще за радянських часів їздив в США, американські спецслужби його теж намагалися вербувати. Але він залишився собою - і я залишуся. Мені ці ваші розкішні прийоми не потрібні, я краще курку «пожру». А хочете поговорити - нумо відкладім ложки та поговоримо. Але є і ті, кому це подобається», - каже гість програми.

За його словами, такі люди ростуть у власних очах. Але за це їм доводиться робити те, що від них вимагають.

«І при цьому їм кажуть: у тебе кров інша. Ти можеш «жерти» за моїм столом, їздити в моїй машині, але ти ніколи не станеш таким, як я. Ми аристократи, а ти ні. Ми можемо вироджуватися - ми можемо робити все, що хочемо», - розповідає Михайло Чаплига.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив: олігархам доведеться вибирати, що саме залишити у себе у власності.

Також Чаплига розповів про вагомість українського народу.