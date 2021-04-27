Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про стрімку інфляцію в Україні і пояснила, чому підвищення тарифів посилює загальну кризу в країні.

За словами журналістки, експерти відзначають, що за підсумками I кварталу 2021 року ВВП України впаде на 1,2%, що стане п'ятим кварталом підряд економічного спаду. Річна інфляція досягла в березні 1,5-річного максимуму в 8%, що перевищило прогноз Нацбанку на рівні 7,6%. Гречка за прогнозами подорожчає на 10-15%, в порівнянні з вереснем 2020 року її вартість вже зросла на 40-45%.

«У країні безробіття, скорочення зарплат – і це в умовах карантину. А в Міністерстві юстиції роз'яснили: якщо борги за послуги ЖКГ перевищать 20 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 120 тис грн, то виселити можуть навіть з єдиного житла. При тому, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за лютий виросла на 1,1 млрд грн (станом на кінець лютого 2021 року борги досягли 82,1 млрд грн)», - говорить Котенкова.

Вона заявила, що ростуть тарифи і ціни, і можна лише констатувати, що наш національний борг теж продовжує зростати, криза посилюється. Журналістка зазначає розміри підвищення тарифів на газ, електроенергію, тепло і т.д., оскільки вони перевищують прогнозні темпи інфляції, а це впливає на все інше.

«Наприклад, якщо продавець на ринку прикидає прогнозну ціну на м'ясо або сир, щоб вона як мінімум покрила собівартість, то він користується не офіційним індексом інфляції, а, перш за все, дивиться на те, як підросли ціни на енергоносії. Тому завищені темпи зростання тарифів на послуги природних монополій відразу піднімають загальний інфляційний фон у всіх регіонах України», - пояснила Котенкова.

Нагадаємо, Котенкова також розповіла, чи чекає українців жорсткий карантин на Великдень.

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