Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о стремительной инфляции в Украине и объяснила, почему повышение тарифов усугубляет общий кризис в стране.

По словам журналистки, эксперты отмечают, что по итогам I квартала 2021 года ВВП Украины упадет на 1,2%, что станет пятым кварталом подряд экономического спада. Годовая инфляция достигла в марте 1,5-летнего максимума в 8%, что превысило прогноз Нацбанка на уровне 7,6%. Гречка по прогнозам подорожает на 10−15%, по сравнению с сентябрём 2020 года ее стоимость уже выросла на 40−45%.

«В стране безработица, сокращение зарплат – и это в условиях карантина. А в Министерстве юстиции разъяснили: если долги за услуги ЖКХ превысят 20 размеров минимальной заработной платы, т.е. 120 тыс грн, то выселить могут даже из единственного жилья. При том, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд грн (по состоянию на конец февраля 2021 года долги достигли 82,1 млрд грн)», - говорит Котенкова.

Она заявила, что растут тарифы и цены, и можно лишь констатировать, что наш национальный долг тоже продолжает расти, кризис усугубляется. Журналистка отмечает размеры повышения тарифов на газ, электроэнергию, тепло и т.д., так как они превышают прогнозные темпы инфляции, а это влияет на все остальное.

«К примеру, если продавец на рынке прикидывает прогнозную цену на мясо или творог, чтобы она как минимум покрыла себестоимость, то он пользуется не официальным индексом инфляции, а, прежде всего, смотрит на то, как подросли цены на энергоносители. Поэтому завышенные темпы роста тарифов на услуги естественных монополий сразу поднимают общий инфляционный фон во всех регионах Украины», - объяснила Котенкова.

Напомним, Котенкова также рассказала, ждет ли украинцев жесткий карантин на Пасху.

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