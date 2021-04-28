Скоро замість прожиткового мінімуму буде базова величина: окрім зміни терміну, зміниться і сам механізм підрахунку цього виду соціальної допомоги.

Детальніше про ці зміни розповіла у програмі «Суть подій» на каналі «Знай24» журналістка Любов Завальнюк.

Ведуча повідомляє, що замінити прожитковий мінімум на базову величину планується вже з 1 січня.

Вона детальніше пояснює, що взагалі це означає. «Для розрахунків соціальних виплат населенню, які не є основними джерелами доходу (надбавок, додаткових пенсій та інших видів соціальної допомоги), законодавці пропонують встановити базову величину», - каже вона. Водночас це призведе і до зміни в підрахунках: тепер використовуватимуть нормативно-структурний підхід.

З одного боку, ця система успішно працює в Європі, з іншого – економічна модель України сильно відрізняється від західних країн. Завальнюк попереджає, що існує ризик виходу за межу бідності для більшої частини населення.

«Виникає необхідність у внесенні змін до великої кількості законів України», - зазначає журналістка. Зокрема, йдеться про зміну термінології: у всіх законодавчих актах доведеться виправити одну назву на іншу, прожитковий мінімум – на базову величину.

Якщо законопроєкт ухвалять, то всі суми відповідних соціальних виплат будуть кратні розміру базової виплати. Завальнюк наводить приклад із чіткими цифрами: 965 базових величин соціальних виплат становитиме сума одноразової допомоги родині загиблого військового.

Нагадуємо, Завальнюк розповіла про ускладнення процедури отримання субсидій.

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