Скоро вместо прожиточного минимума будет базовая величина: кроме изменения термина, изменится и сам механизм подсчета этого вида социальной помощи.

Подробнее об этих изменениях рассказала в программе «Суть событий» на канале «Знай24» журналистка Любовь Завальнюк.

Ведущая сообщает, что заменить прожиточный минимум на базовую величину планируется уже с 1 января.

Она подробнее объясняет, что вообще это значит. «Для расчетов социальных выплат населению, не являющихся основными источниками дохода (надбавок, дополнительных пенсий и других видов социальной помощи), законодатели предлагают установить базовую величину», - говорит она. В то же время это приведет и к изменению в подсчетах: теперь будут использовать нормативно-структурный подход.

С одной стороны, эта система успешно работает в Европе, с другой - экономическая модель Украины сильно отличается от западных стран. Завальнюк предупреждает, что существует риск выхода за черту бедности для большей части населения.

«Возникает необходимость во внесении изменений в большое количество законов Украины», - отмечает журналистка. В частности, речь идет об изменении терминологии: во всех законодательных актах придется исправить одно название на другое, прожиточный минимум - на базовую величину.

Если законопроект примут, то все суммы соответствующих социальных выплат будут кратны размеру базовой выплаты. Завальнюк приводит пример с четкими цифрами: 965 базовых величин социальных выплат составит сумма одноразовой помощи семье погибшего военного.

Напоминаем, Завальнюк рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.

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