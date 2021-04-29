Про минулорічні тарифи на газ можна забути. Так у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua заявила журналістка Катерина Котенкова, яка розповіла про нові ціни на газ і конкуренцію серед постачальників

«Експерти прогнозують запеклу боротьбу за клієнта, яку зараз розгорнуть постачальники газу. Поки "текучка" відносно невелика: за рік до НАК "Нафтогаз України" перейшли 800 тис. споживачів. Зрозуміло, багато компаній не хочуть розлучатися з клієнтурою і навіть ставлять палки в колеса, затягуючи перехід: виписують штрафи, борги», - розповіла журналістка.

За її словами, першими «в наступ» пішли облгаззбути, які пропонують своїм клієнтам різні тарифні плани. І це не тільки оплата по місяцях, а, скажімо, оплата за весь рік рівними частинами, щоб взимку було не так важко, або ж закупівля "зимового" газу зі знижкою. Правда, експерт Олег Попенко запевняє, що по факту нічого особливо не змінилося.

«Нам говорили, що ціни стануть менше, але, як бачимо, все навпаки. І про минулорічні тарифи на газ можна забути. Якщо той же "Нафтогаз" пропонував в 2020 році річний контракт з 4,25 грн в серпні, то зараз він буде прив'язаний до ціни опалювального періоду. А з приводу ринку, то, як на мене, його як не було, так і немає. Ну правда. Конкуренції як такої немає. Вся ця історія з цінами більше нагадує змову. Щороку ціна до літа падала, так було багато років, але зараз про це можна забути», - заявила Котенкова.

Вона зазначила, що експерт з питань енергетики Сергій Дяченко погоджується з тим, що сьогодні немає нормальної конкуренції серед газопостачальників, від чого страждає споживач. Залишається надія на іноземні компанії, які можуть зайти на ринок в якості постачальника газу, а потім, через кілька років, інвестувати в розподільні мережі, видобуток. Коли такі тенденції підуть, тоді будуть здорова конкуренція і вибір. А зараз, за ​​словами Котенковою, по суті вибору у нас немає. Вибір повинен бути такий, як, наприклад, в Європі. Спочатку у них підвищилися тарифи на енергоносії, а потім, коли почався приплив інвестицій і конкуренція, то ціни знизилися.

«А що у нас? У нас тарифи тільки ростуть і знижуватися не збираються. Ну немає у нас тенденції до зниження цін на газ, та і до регулювання теж. Сьогодні все йде до того, що у монополістів буде приблизно однакова ціна на газ, але для нас, споживачів, вона висока. І цю ціну ще не оприлюднили. Якою вона буде, поки не зрозуміло. Але енергоексперт Валентин Землянський переконаний, що за рідкісним винятком всі постачальники будуть дотримуватися приблизно однакового тарифу», - розповіла журналістка.

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