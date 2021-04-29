О прошлогодних тарифах на газ можно забыть. Так в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила журналистка Катерина Котенкова, которая рассказала о новых ценах на газ и конкуренции среди поставщиков

«Эксперты прогнозируют ожесточенную борьбу за клиента, которую сейчас развернут поставщики газа. Пока "текучка" относительно небольшая: за год к НАК "Нафтогаз Украины" перешли 800 тыс. потребителей. Разумеется, многие компании не хотят расставаться с клиентурой и даже ставят палки в колеса, затягивая переход: выписывают штрафы, долги», - рассказала журналистка.

По ее словам, первыми «в наступление» пошли облгазсбыты, которые предлагают своим клиентам разные тарифные планы. И это не только оплата по месяцам, а, скажем, оплата за весь год равными частями, чтобы зимой было не так тяжело, или же закупка "зимнего" газа со скидкой. Правда, эксперт Олег Попенко уверяет, что по факту ничего особо не изменилось.

«Нам говорили, что цены станут меньше, но, как видим, всё наоборот. И о прошлогодних тарифах на газ можно забыть. Если тот же "Нафтогаз" предлагал в 2020 году годичный контракт по 4,25 грн в августе, то сейчас он будет привязан к цене отопительного периода. А по поводу рынка, так как по мне, его как не было, так и нет. Ну правда. Конкуренции как таковой нет. Вся эта история с ценами больше напоминает сговор. Каждый год цена к лету падала, так было много лет, но сейчас об этом можно забыть», - заявила Котенкова.

Она отметила, что эксперт по вопросам энергетики Сергей Дьяченко соглашается с тем, что сегодня нет нормальной конкуренции среди газопоставщиков, отчего страдает потребитель. Остается надежда на иностранные компании, которые могут зайти на рынок в качестве поставщика газа, а потом, через несколько лет, инвестировать в распредсети, добычу. Когда такие тенденции пойдут, тогда будут здоровая конкуренция и выбор. А сейчас, по словам Котенковой, по сути выбора у нас нет. Выбор должен быть такой, как, к примеру, в Европе. Сначала у них повысились тарифы на энергоносители, а затем, когда начался приток инвестиций и конкуренция, то цены снизились.

«А что у нас? У нас тарифы только растут и снижаться не собираются. Ну нет у нас тенденции к снижению цен на газ, да и к регулировке тоже. Сегодня все идет к тому, что у монополистов будет приблизительно одинаковая цена на газ, но для нас, потребителей, она высокая. И эту цену еще не обнародовали. Какой она будет, пока не понятно. Но энергоэксперт Валентин Землянский убежден, что за редким исключением все поставщики будут придерживаться примерно одинакового тарифа», - рассказала журналистка.

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