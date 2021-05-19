Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про новий законопроєкт, що стосується пенсійного забезпечення, згідно з яким мінімальну пенсію можуть підняти в два рази.

«Мінімальну пенсію в Україні хочуть підвищити в два рази. Звучить непогано. Тепер подробиці. По-перше, це планується в наступному році. По-друге, розмір мінімальної пенсії за віком пропонують встановити на рівні двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Зараз її розмір відповідає одному мінімальному прожитковому мінімуму», - каже Котенкова.

Журналістка розповіла, що законопроєктом № 5446 вносяться зміни до статті 28 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з якою з 1 січня 2022 року мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі не менше 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Таким чином, в разі прийняття законопроєкту розмір мінімальної пенсії може бути близько 4000 грн.

«Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 70 відсотків мінімальної заробітної плати. Це замість 40%, які є на даний момент. На сьогоднішній день мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн. Відповідно, в даному випадку мінімальна пенсія може зрости з 2400 до 4200 грн», - пояснила Котенкова.

При цьому вона задалася питанням, звідки візьмуться гроші на те, щоб в два рази збільшити мінімальні пенсії, оскільки автори законопроєкту з цього приводу нічого не говорять.

«І тут напрошується думка, що це чергова балаканина, яка так і не реалізується», - заявила Котенкова.

Як раніше повідомляла Politeka, Котенкова розповіла, кому влада збирається урізати зарплати .