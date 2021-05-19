Політолог Михайло Чаплига під час прямого ефіру в програмі «Чаплига відповідає» розповів, чи можна об'єднати українців в одне ціле. На його думку, українці – народ різних людей, і в цьому наша сила.

«Ми запросто можемо це зробити. Уявіть, що Україна – це людина, а у кожної людини є своя група крові і резус-фактор. А уявіть, що у нас три групи крові в одному тілі. Ми повинні зрозуміти, що наша єдина група крові складається з трьох і одна група не може воювати з іншою», - зазначив Чаплига.

На думку політолога, український народ складається з людей різних поглядів і позицій, і саме в цьому наша сила. Як зазначає Чаплига, українці повинні прийняти один одного такими, якими вони є, і жити, допомагаючи один одному і розвиваючи країну.

«Ми повинні визнати рівноправність цих груп крові і сказати, що наша група крові сильніше будь-яких інших моно, тому що у нас 3 в 1. І ці провокації, там СС «Галичина» у Львові – це такий же маргізнез, як і в Києві чи Запоріжжі», - підкреслив Чаплига.

За словами експерта, український народ різними провокаціями намагаються спеціально розсварити.

Нагадаємо, на Politeka Чаплига пояснив, чим небезпечний ринок землі для України.