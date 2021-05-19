Политолог Михаил Чаплыга во время прямого эфира в программе «Чаплыга отвечает» рассказал, можно ли объединить украинцев в одно целое. По его мнению, украинцы – народ разных людей, и в этом наша сила.

«Мы запросто можем это сделать. Представьте, что Украина – это человек, а у каждого человека есть своя группа крови и резус-фактор. А представьте, что у нас три группы крови в одном теле. Мы должны понять, что наша единая группа крови состоит из трех и одна группа не может воевать с другой», - отметил Чаплыга.

По мнению политолога, украинский народ состоит из людей разных взглядов и позиций, и именно в этом наша сила. Как отмечает Чаплыга, украинцы должны принять друг друга такими, какими они есть, и жить, помогая друг другу и развивая страну.

«Мы должны признать равноправие этих групп крови и сказать, что наша группа крови сильнее любых других моно, потому что у нас 3 в 1. И эти провокации, там СС «Галичина» во Львове – это такой же маргизнез, как и в Киеве или Запорожье», - подчеркнул Чаплыга.

По словам эксперта, украинский народ разными провокациями пытаются специально рассорить.

Напомним, на Politeka Чаплыга объяснил, чем опасен рынок земли для Украины .