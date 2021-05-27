Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, чому експерти прогнозують зрив опалювального сезону в Україні і чому збільшаться платіжки за тепло для українців.

«В Україні напророкували зрив нового опалювального сезону. Подорожчання теплової енергії суттєво обтяжить платіжки, від оплати яких будуть відмовлятися все більше споживачів. Експерти прогнозують, що за найгірших обставин опалювальний сезон може зірватися», - заявила Котенкова.

За її словами, український прем'єр вважає, що після скасування ПСО теплопідприємства зможуть закупити енергоносій влітку "за найнижчими цінами", завдяки чому не залежатимуть від подорожчання ресурсу в опалювальний період. Але, зазначає журналістка, аналітики називають це вкрай оптимістичним прогнозом, вказуючи, що ціна газу на Українській енергетичній біржі вже значно вища, ніж березнева. Через високі біржові ціни і борги на ринку газу переклад теплокомуненерго на ринкові умови може ще більше посилити кризу в галузі, додала Котенкова.

«Правда, прем'єр-міністр говорить, що якщо в Європі газ буде дешевшати, то можуть впасти тарифи і у нас. Втім, споживачів ця обіцянка не заспокоїла. А експерти вже малюють картину вибухового зростання цін, яке може нас очікувати вже з наступного опалювального сезону», - каже журналістка.

Вона зазначила, що зниження якщо і буде, то тільки на літо, а з осені, коли ціни на газ в Європі знову підуть вгору, наш ринок повернеться до вже озвучених річних тарифів. За її словами, такої думки дотримуються деякі експерти, зокрема Олег Попенко і Олександр Скубченко, і це логічно: влітку споживання газу невисоке, а ось з осені, коли ціни на європейських хабах підуть вгору, тарифи знову підвищать.

«В Україні є залишки відносно дешевого газу з минулого опалювального сезону - більше 15 млрд кубів. Юрій Корольчук вважає, що зниження тарифів на газ буде більш тривалим, ніж просто на літо. На першому етапі підпишуть нові договори з газовими компаніями, а з осені буде нарощування поставок газу "Укргазвидобування", так як зараз цього ресурсу продається на ринку небагато - близько 800 млн кубів. А для того щоб набрати обертів, потрібен час», - розповіла Котенкова .

Нагадаємо, Котенкова заявила, що з роками вийти на пенсію в Україні буде тільки складніше.

Раніше Politeka повідомляла, що Нацкомісія зберегла можливість імпорту струму з Росії та Білорусі в 2021 році.