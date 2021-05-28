Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть событий» на каналі Знай.ua розповіла про проблеми пенсійних накопичень. За її словами, існує проблема в недовірі українців до пенсійної системи і нерівності в пенсійних виплатах між жінками і чоловіками.

«На сьогоднішній день більшість майбутніх пенсіонерів не встигають відкладати гроші собі на пенсію. Причиною тому є нестабільна економіка в країні, пандемія і, найголовніше, низький рівень довіри до приватних банків і пенсійних фондів. Раніше повідомлялося, що в бюджеті Пенсійного фонду зростає діра, яка збільшується з кожним кварталом», - зазначила журналістка.

За словами Завальнюк, незважаючи на дірку, травневі пенсії українцям пообіцяли виплатити вчасно і в повному обсязі. Як зазначає журналістка, існує проблема нерівності пенсійних виплат між чоловіками і жінками.

«Середня пенсія жінок в Україні на 30% менше, ніж у чоловіків. Ця тема не є новиною у пенсіонерів і про це не прийнято говорити, але якщо подивитися на цифри, то ситуація дуже сумна. У 2021 році середня пенсія у жінок становить 3031,32 грн, це на 30% менше пенсії у чоловіків – 4242,53 грн», - підкреслила ведуча.

Як зазначає журналістка, пенсію в 3000-4000 гривень отримує всього близько 19% пенсіонерів, а 2000-3000 гривень отримують майже 40%.

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Нагадаємо, Politeka публікувало повідомлення Завальнюк, що перестраховуватися, вживаючи антибіотики, небезпечно для життя.

Раніше Politeka поширювала заяву Завальнюк, що завершується реформа управління багатоквартирними будинками.